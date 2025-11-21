Cancillería anunció que Uruguay podrá ingresar al acuerdo transpacífico CPTPP

En datos

Para Uruguay, el vínculo con el CPTPP tiene ya un peso concreto en el intercambio comercial. Entre 2022 y 2024, el bloque representó en promedio el 9% del total de las exportaciones de bienes uruguayos, equivalentes a USD 1.100 millones anuales. El país envía a estos mercados principalmente carne vacuna, productos forestales, lácteos y celulosa, sectores que observan la apertura de nuevos canales comerciales con particular interés, según datos publicados por Cancillería.

#Uruguay fue aceptado por Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Reino Unido y Vietnam para sumarse al #CPTPP, el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico.

Es un acuerdo comercial que reúne el 15% del…



— Cancillería Uruguay (@CancilleriaUy) November 21, 2025

Al comunicar la decisión desde Australia, el canciller Mario Lubetkin publicó un mensaje en X: “El CPTPP acaba de aceptar la solicitud de adhesión de Uruguay. Resultados a la vista: trabajo que trasciende gobiernos, a favor de los intereses de Uruguay. Abrimos autopistas de oportunidades”.

El #CPTPP acaba de aceptar la solicitud de adhesión de #Uruguay

#Resultados a la vista: trabajo que trasciende gobiernos, a favor de los intereses de Uruguay.

Abrimos autopistas de oportunidades.



— Mario Lubetkin (@MinLubetkinUy) November 21, 2025

La apertura formal del proceso no implica una adhesión inmediata. Comienza ahora un período de evaluaciones técnicas, negociaciones y armonización normativa, un camino que para otros países ha demandado varios meses.