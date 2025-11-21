Hacete socio para acceder a este contenido

Política CPTPP | Mario Lubetkin |

"Autopista de oportunidades"

Cancillería anunció que Uruguay podrá ingresar al acuerdo transpacífico CPTPP

Los países del acuerdo transpacífico CPTPP resolvieron en Australia abrir el proceso de adhesión de Uruguay, según anunció Cancillería.

 Presidencia
Los países miembros del Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífica (CPTPP) resolvieron en Melbourne iniciar el proceso de adhesión de Uruguay. La noticia fue anunciada oficialmente en Montevideo por el canciller Mario Lubetkin y la subsecretaria Valeria Csukasi.

El comunicado emitido en Australia confirma que Uruguay figura entre los cuatro países que solicitaron integrarse al bloque, junto con Emiratos Árabes Unidos, Filipinas e Indonesia. Sin embargo, los miembros del acuerdo definieron que el proceso comenzará únicamente con Uruguay, mientras que las demás solicitudes se revisarán en 2026. La decisión, destacaron, se tomó por consenso de los doce países que actualmente integran el pacto comercial.

El CPTPP está conformado por Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Reino Unido y Vietnam. Este bloque representa alrededor del 15% del PIB mundial —unos USD 15,4 billones— y una población superior a las 595 millones de personas. Además, en 2023 concentró el 15% del comercio global, lo que lo convierte en uno de los acuerdos económicos más relevantes del planeta.

En datos

Para Uruguay, el vínculo con el CPTPP tiene ya un peso concreto en el intercambio comercial. Entre 2022 y 2024, el bloque representó en promedio el 9% del total de las exportaciones de bienes uruguayos, equivalentes a USD 1.100 millones anuales. El país envía a estos mercados principalmente carne vacuna, productos forestales, lácteos y celulosa, sectores que observan la apertura de nuevos canales comerciales con particular interés, según datos publicados por Cancillería.

Al comunicar la decisión desde Australia, el canciller Mario Lubetkin publicó un mensaje en X: “El CPTPP acaba de aceptar la solicitud de adhesión de Uruguay. Resultados a la vista: trabajo que trasciende gobiernos, a favor de los intereses de Uruguay. Abrimos autopistas de oportunidades”.

La apertura formal del proceso no implica una adhesión inmediata. Comienza ahora un período de evaluaciones técnicas, negociaciones y armonización normativa, un camino que para otros países ha demandado varios meses.

