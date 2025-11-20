¿Cierre de M24?: dirigente de APU confirmó reunión con la empresa ante rumores de venta

En los últimos días han circulado rumores sobre la venta de la emisora M24 y el posible despido de la totalidad de su plantel, que son entre 30 y 40 trabajadores. Álvaro Pan, Secretario General de APU, confirmó que no existe por el momento ninguna comunicación oficial, aunque es verosímil y de “fuentes bien informadas” la versión sobre el cierre de la emisora.
“Nos ha llegado el rumor del cierre y hoy, incluso, la información de que podrían despedir a todos los trabajadores”, señaló Pan.
Una reunión clave: “Mañana la empresa va a comunicar oficialmente lo que sucederá”
Ante la ausencia de información directa, el lunes el sindicato solicitó una reunión con la empresa. La respuesta llegó ayer: se les comunicó que la instancia será mañana a las 19 horas, y se espera que allí se comunique el destino de la radio, su personal y la continuidad de la programación.
Según Pan, el horario elegido coincide con versiones que indican que recién mañana se finalizaría el traspaso legal de la titularidad —actualmente en manos del sector MPP— hacia un nuevo permisario. La transferencia, afirmó, aún no fue registrada en la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, por lo que ningún anuncio oficial podría haberse realizado antes.
“Todos dicen que M24 se vendió a El Observador y que es posible que echen a todos los trabajadores. Pero no tenemos nada oficial”, insistió.
Sobre la venta
Consultado sobre las razones de la venta, Pan explicó que no hay información formal, pero reconoció que se manejan dos hipótesis dentro y fuera de la emisora: problemas financieros o una decisión política del MPP de deshacerse de un medio fuertemente identificado con el sector.
Si bien el movimiento tiene hoy una representación parlamentaria que le otorga ingresos mayores a los de períodos anteriores, Pan no descartó que la emisora haya acumulado dificultades económicas de larga data: “Pueden coexistir ambas cosas: más ingresos y también problemas financieros”.
Falta de respuestas
La preocupación no es solo interna. Pan confirmó que el PIT-CNT también intentó contactar a la empresa para conocer la situación y expresar solidaridad con los trabajadores. La respuesta fue negativa. “Les dijeron que no, que hasta la reunión con los trabajadores no se iba a decir más nada”, relató.
Las versiones de que el grupo propietario del diario El Observador se haría cargo de las tres frecuencias —97.9 FM de Montevideo, 102.5 de Maldonado y 90.9 de Colonia— hacen prever un escenario de reemplazo total de personal.
Qué se espera ahora
Mientras se aguarda la reunión de mañana, las certezas son pocas y la angustia mucha. El círculo de la comunicación considera “casi un hecho” la venta, pero la falta de confirmación mantiene a los trabajadores a la espera de novedades que podrían definir su futuro laboral inmediato.
Mañana, la empresa deberá informar oficialmente qué ocurrirá con la empresa y los trabajadores.