¿En qué?: empresarios chinos convencidos de querer invertir en un departamento del país

Parque Industrial de Florida

El desarrollo del Parque Industrial de Florida fue otro de los puntos abordados. Enciso destacó que el proyecto, junto con la instalación del puerto seco en la entrada de la ciudad, será fundamental para dinamizar el empleo y atraer nuevas actividades productivas. Señaló que la infraestructura permitirá complementar el perfil tradicional del departamento —históricamente vinculado al sector lechero y ganadero— con áreas emergentes como la inteligencia artificial, la robótica y otros sectores tecnológicos que la intendencia busca promover tras experiencias recogidas en el exterior.

Asimismo, ambas autoridades intercambiaron sobre temas de alcance nacional, entre ellos la agenda vinculada al gas proveniente de Argentina, su posible conexión hacia Brasil y las implicancias que esto podría tener para el desarrollo energético del interior.

Enciso calificó la reunión como “muy buena” y destacó que la instancia, de casi una hora, permitió avanzar en la coordinación interinstitucional y preparar a Florida para captar inversiones estratégicas que potencien su desarrollo económico y tecnológico.