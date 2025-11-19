Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Parques solares | Florida |

Enciso con Cardona

¿En qué?: empresarios chinos convencidos de querer invertir en un departamento del país

Interés de inversores chinos y europeos abre un nuevo frente de oportunidades energéticas e industriales para un departamento del país.

Enciso se reunió con Cardona para hablar del interés de empresarios chinos en invertir.

 Comunicación Sur
Por Redacción de Caras y Caretas

El intendente de Florida, Carlos Enciso, sostuvo este martes una reunión de trabajo con la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, para trasladarle el creciente interés de grupos empresariales chinos en concretar inversiones en el departamento. El encuentro apuntó a coordinar acciones entre la comuna y el Ministerio con el objetivo de avanzar en proyectos vinculados al sector energético y en otras áreas estratégicas.

Parques solares

Enciso explicó que parte de la información presentada surge de su reciente visita oficial a China, donde mantuvo contactos con inversores provenientes de la provincia de Henan y de la ciudad de Sinkiang. Ambos grupos manifestaron su disposición a explorar el desarrollo de parques solares en Florida, una posibilidad que, según el intendente, representaría “una inversión interesante” tanto por su volumen económico como por su potencial impacto regional.

Además, Enciso informó a la ministra sobre los resultados de su misión oficial a Alemania, enfocada en tecnologías de conversión de residuos en energía. Indicó que existe interés concreto de empresas europeas en evaluar oportunidades en el país. “Una delegación va a venir en diciembre a Uruguay, porque hay interés, no solo de invertir en Florida, sino también en el país”, señaló. Remarcó la importancia de que el Ministerio reciba información detallada antes de que estas reuniones se concreten, a fin de facilitar los procesos y garantizar alineación institucional.

Parque Industrial de Florida

El desarrollo del Parque Industrial de Florida fue otro de los puntos abordados. Enciso destacó que el proyecto, junto con la instalación del puerto seco en la entrada de la ciudad, será fundamental para dinamizar el empleo y atraer nuevas actividades productivas. Señaló que la infraestructura permitirá complementar el perfil tradicional del departamento —históricamente vinculado al sector lechero y ganadero— con áreas emergentes como la inteligencia artificial, la robótica y otros sectores tecnológicos que la intendencia busca promover tras experiencias recogidas en el exterior.

Asimismo, ambas autoridades intercambiaron sobre temas de alcance nacional, entre ellos la agenda vinculada al gas proveniente de Argentina, su posible conexión hacia Brasil y las implicancias que esto podría tener para el desarrollo energético del interior.

Enciso calificó la reunión como “muy buena” y destacó que la instancia, de casi una hora, permitió avanzar en la coordinación interinstitucional y preparar a Florida para captar inversiones estratégicas que potencien su desarrollo económico y tecnológico.

