¿En qué?: empresarios chinos convencidos de querer invertir en un departamento del país

El intendente de Florida, Carlos Enciso, sostuvo este martes una reunión de trabajo con la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, para trasladarle el creciente interés de grupos empresariales chinos en concretar inversiones en el departamento. El encuentro apuntó a coordinar acciones entre la comuna y el Ministerio con el objetivo de avanzar en proyectos vinculados al sector energético y en otras áreas estratégicas.
Enciso con Cardona
