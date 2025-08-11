El Ministerio de Relaciones Exteriores publicó este lunes un comunicado en el que lamentó el fallecimiento del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. En ese sentido, la cartera expresó "sus más sentidas condolencias al Estado y al pueblo colombiano ante el fallecimiento" del dirigente colombiano y "hace llegar su solidaridad a su familia y afectos".
Cancillería lamentó fallecimiento de senador colombiano Miguel Uribe Turbay
Cancillería expresó que esta "lamentable pérdida" se produce como consecuencia del atentado que padeció Uribe Turbay en junio.