Política Cancillería | Uribe |

Colombia

Cancillería lamentó fallecimiento de senador colombiano Miguel Uribe Turbay

Cancillería expresó que esta "lamentable pérdida" se produce como consecuencia del atentado que padeció Uribe Turbay en junio.

El Ministerio de Relaciones Exteriores publicó este lunes un comunicado en el que lamentó el fallecimiento del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. En ese sentido, la cartera expresó "sus más sentidas condolencias al Estado y al pueblo colombiano ante el fallecimiento" del dirigente colombiano y "hace llegar su solidaridad a su familia y afectos".

"Esta lamentable pérdida se produce como consecuencia de un atentado perpetrado este 7 de junio cuando el senador Uribe Turbay participaba de un acto político", dice el comunicado.

"El gobierno de Uruguay reitera su condena a este magnicidio y se suma a las expectativas de que pronto se puedan identificar los responsables intelectuales de este asesinato y sean llevados a la justicia", finaliza la misiva.

Quién era Uribe Turbay

Uribe Turbay -abogado, político y nieto del expresidente Julio César Turbay (1978-1982)- buscaba la candidatura presidencial por el partido Centro Democrático (Colombia).

Su fallecimiento se produjo tras permanecer en un estado crítico por más de dos meses luego de recibir dos impactos de bala en un ataque con arma de fuego durante un evento político en el barrio Modelia, occidente de Bogotá.

Por el momento las autoridades de Colombia detuvieron a varios sospechosos, entre ellos un menor de edad señalado como autor material del ataque.

