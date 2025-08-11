Caso Toledo: imágenes muestran que hinchas de Nacional iban armados

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/EmiWigman/status/1954911392852529606&partner=&hide_thread=false #AHORA Así llegaron los seis hinchas de Nacional a robar la bandera de Peñarol a Toledo.



En las imágenes se ve como uno de los hinchas tricolor estaba armado.



Los vecinos aseguran que encañonaron al dueño de la casa y que fue allí que el policía repelió la agresión.



Los… pic.twitter.com/E7Y6oSlkZH — Emiliano Wigman (@EmiWigman) August 11, 2025

Fiscalía deja en libertad al policía

Tras las primeras declaraciones y pruebas, el fiscal Juan Álvez resolvió dejar en libertad al policía de 24 años. El fiscal explicó que, por el momento, el agente no está imputado, ya que se considera que "eventualmente repelió el ataque". Álvez detalló que seis personas, en tres motocicletas, se bajaron en la finca con armas, y que el policía "repelió el ataque". El fiscal está a la espera de los resultados de las pericias de la Policía Científica para avanzar en el caso.