Caso Toledo: imágenes muestran que hinchas de Nacional iban armados

Nuevos elementos surgidos de la investigación sobre el incidente en el que un policía mató a dos hinchas de Nacional en la localidad de Toledo sugieren que las víctimas portaban armas de fuego.
Imágenes de cámaras de seguridad obtenidas por el periodista Emiliano Wigman muestran a tres hinchas de Nacional en una motocicleta y, posteriormente, a uno de ellos corriendo con un arma en la mano derecha. Vecinos del lugar afirman que los jóvenes encañonaron al dueño de una vivienda, lo que provocó que el policía, que se encontraba en el interior, realizara los disparos.
Fiscalía deja en libertad al policía
Tras las primeras declaraciones y pruebas, el fiscal Juan Álvez resolvió dejar en libertad al policía de 24 años. El fiscal explicó que, por el momento, el agente no está imputado, ya que se considera que "eventualmente repelió el ataque". Álvez detalló que seis personas, en tres motocicletas, se bajaron en la finca con armas, y que el policía "repelió el ataque". El fiscal está a la espera de los resultados de las pericias de la Policía Científica para avanzar en el caso.
Declaración del policía y contexto de los hechos
El policía declaró que se encontraba en su casa, celebrando la victoria de Peñarol con amigos. En la fachada de la vivienda tenía una bandera del club. Al ver a los hinchas de Nacional armados, abrió fuego. Los dos hombres que perdieron la vida en el lugar vestían indumentaria del club, según lo informado por el fiscal.
El incidente ocurrió minutos después de finalizado el partido entre Peñarol y Nacional. En un hecho casi simultáneo en Las Piedras, otros dos hombres fueron baleados por hinchas tricolores, quienes les robaron una bandera aurinegra.