El ciudadano alemán, Marc Schlabbers, de profesión joyero, en nombre del grupo del proyecto Adamas 5.0, presentó una denuncia penal -a la que accedió Caras y Caretas- contra el intendente de Artigas Esc. Emiliano Soravilla Pinato y a la secretaria general de esa comuna, la Dra. Valentina Dos Santos por varios delitos que se detallan a continuación:
"Cleptocracia"
Intendente de Artigas y Valentina Dos Santos fueron denunciados por robo, lavado, plagio y abuso de poder
Joyero alemán que encabeza denuncia penal contra las máximas autoridades de la intendencia de Artigas asegura que el robo de U$S 8 millones condujo a la última victoria de los blancos en el departamento.