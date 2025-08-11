Intendente de Artigas y Valentina Dos Santos fueron denunciados por robo, lavado, plagio y abuso de poder

A su vez, Schlabbers asevera en la denuncia que "no es exagerado afirmar que el robo de 8 millones de dólares por parte de Valentina Dos Santos, entre otros, condujo a la victoria del Partido Nacional en las elecciones de mayo de 2025".

Asimismo, la denuncia penal apunta que el intendente Soravilla "participó de manera decisiva en el robo de 8 millones de dólares" y "participó activamente en el plagio del Museo de las Piedras Preciosas de Artigas".

Al mismo tiempo, el denunciante señaló que "Valentina Dos Santos actuó, por así decirlo, con el consentimiento político y cultural del expresidente Sr. Luis Lacalle Pou y del actual presidente del Partido Nacional, Sr. Álvaro Delgado".

"Para este partido, robar fondos públicos es lago que está bien visto", asevera el denunciante.

Conozca todos los detalles de la denuncia penal presentada a fines de julio contra las máximas jerarquías de Artigas:

denuncia penal 1

denuncia penal 2