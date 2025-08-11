Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Artigas | Valentina Dos Santos | denuncia

"Cleptocracia"

Intendente de Artigas y Valentina Dos Santos fueron denunciados por robo, lavado, plagio y abuso de poder

Joyero alemán que encabeza denuncia penal contra las máximas autoridades de la intendencia de Artigas asegura que el robo de U$S 8 millones condujo a la última victoria de los blancos en el departamento.

Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El ciudadano alemán, Marc Schlabbers, de profesión joyero, en nombre del grupo del proyecto Adamas 5.0, presentó una denuncia penal -a la que accedió Caras y Caretas- contra el intendente de Artigas Esc. Emiliano Soravilla Pinato y a la secretaria general de esa comuna, la Dra. Valentina Dos Santos por varios delitos que se detallan a continuación:

Robo, malversación de fondos públicos, lavado de activos, plagio, asociación para delinquir, abuso de poder, abuso de autoridad y la constitución de una cleptocracia.

El joyero alemán, oriundo de Hilden, ya había denunciado a la intendencia por plagio -en el caso del Museo de las Piedras Preciosas de Artigas- el 22 de marzo de 2022, y por el delito de malversación de 1,3 millones de dólares.

Además, apunta que la asociación para delinquir fue llevada a cabo en el marco de la agrupación política del Partido Nacional denominada Artigas Adelante.

A su vez, Schlabbers asevera en la denuncia que "no es exagerado afirmar que el robo de 8 millones de dólares por parte de Valentina Dos Santos, entre otros, condujo a la victoria del Partido Nacional en las elecciones de mayo de 2025".

Asimismo, la denuncia penal apunta que el intendente Soravilla "participó de manera decisiva en el robo de 8 millones de dólares" y "participó activamente en el plagio del Museo de las Piedras Preciosas de Artigas".

Al mismo tiempo, el denunciante señaló que "Valentina Dos Santos actuó, por así decirlo, con el consentimiento político y cultural del expresidente Sr. Luis Lacalle Pou y del actual presidente del Partido Nacional, Sr. Álvaro Delgado".

"Para este partido, robar fondos públicos es lago que está bien visto", asevera el denunciante.

Conozca todos los detalles de la denuncia penal presentada a fines de julio contra las máximas jerarquías de Artigas:

denuncia penal 1
denuncia penal 2
denuncia penal 3

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar