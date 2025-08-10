Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad

Estrategia de limpieza

Intendencia adecuará la recolección de residuos a las particularidades de cada barrio

La Intendencia de Montevideo trabaja en un plan de limpieza y apunta a adaptar la recolección a cada barrio del departamento.

Por Redacción Caras y Caretas

La directora de la División Limpieza de la Intendencia de Montevideo, Chiara Fioretto, explicó que están previstos diez objetivos y cincuenta líneas de acción para fortalecer el sistema de limpieza en el departamento. Entre los principales temas que están incluidos dentro de esta estrategia destacó que "se adaptará la recolección de residuos a las particularidades de cada barrio".

"Además, la idea es potenciar los servicios de respuesta rápida y de zona limpia, y desarrollando el plan Nuestro Barrio Limpio, para abarcar todo lo que tiene que ver con la erradicación de basurales en un proyecto participativo que involucra a la población», indicó la jerarca según recoge el Semanario Digital de la IM.

Fioretto señaló que otro cambio importante es la incorporación de coordinadores operativos en los ocho municipios. «Vamos a trabajar mucho en articulación con los municipios para garantizar que todos los servicios tengan un aterrizaje bien efectivo a nivel territorial, teniendo en cuenta las características de los diferentes ocho municipios del departamento», observó.

En cuanto a la diversificación del sistema de recolección, explicó que se trabaja en un modelo en el cual se reducen progresivamente los contenedores en vía pública y se apuesta por modelos diferentes, más adaptados a las particularidades de cada barrio.

«Hoy en día la gran parte de los residuos que tenemos en Montevideo se recolectan mediante contenedores en vía pública, un modelo que está mostrando sus límites respecto a términos de limpieza y poca capacidad de aprovechar los materiales que se están recolectando», agregó.

Objetivos de la Intendencia

Otro objetivo clave es potenciar la valorización, aumentar la colección selectiva de materiales reciclables y ampliar los ecocentros, que tienen muy buena recepción con los vecinos.

«La idea es crecer, ampliar la red de ecocentros fijos, fortalecer la gestión de residuos en comercios, instituciones, eventos y a la interna de nuestra intendencia, además de prevenir y reducir el descarte de alimentos aptos para consumo, además del compostaje domiciliario y otras alternativas para la valorización de residuos orgánicos», añadió.

Fioretto hizo hincapié además en la trascendencia de lograr una disposición final adecuada, que comprende la ampliación del sitio de disposición, la mejora del seguimiento de los ingresos, el monitoreo ambiental, y la evaluación de alternativas tecnológicas para el enterramiento de residuos contemplando las variables ambientales, económicas y sociales.

