Ábreme la puerta

Allanamiento policial por error desata conflicto entre vecinos de barrio privado

Vecinos de Haras del Lago tomaron medidas frente allanamiento por error y Mastropierro denuncia que vecinos avasallan su privacidad.

Haras del Lago, un exclusivo barrio privado ha visto interrumpida su tranquilidad por una serie de incidentes. La tensión alcanzó su punto máximo el pasado 21 de julio con un operativo policial desplegó un allanamiento que generó conmoción y errores inesperados.

Operativo por narcotráfico y un error que pudo ser fatal

Según relata el periodista Martín Tocar, esa mañana, un equipo de la policía irrumpió en el edificio de apartamentos con una orden de allanamiento. La confusión fue inmediata: los agentes entraron por equivocación a la vivienda de una pareja que no tenía relación con el caso. El inquilino relató al mencionado periodista la tensa escena: “Me apuntaron con un revólver en la frente, y a mi mujer le dejaron un chichón en la frente”. Ante los gritos y la confirmación de su error, los agentes se retiraron y continuaron su camino hacia el apartamento correcto.

Allí, la policía detuvo a un hombre que era buscado por su presunta vinculación con una banda de narcotraficantes. En el lugar se incautaron siete kilos de pasta base, una pistola Glock, dinero en efectivo y otros elementos utilizados para el fraccionamiento de drogas. El hombre, que se había mimetizado en el barrio, fue finalmente condenado a tres años de prisión.

Un historial de allanamientos que perturba a los vecinos

Lo más inquietante para los residentes es que este no es un hecho aislado. La presencia policial en el barrio ya es una imagen conocida. Meses antes, en marzo, otro allanamiento tuvo lugar en el mismo piso del edificio, a pocas unidades de distancia. La vivienda pertenecía a Jonathan Mastropierro, conocido en la causa del exsenador Gustavo Penadés y quien actualmente cumple prisión domiciliaria.

Estos eventos han fracturado la tranquilidad que los vecinos buscaban. La recurrente presencia de la policía y la revelación de que individuos con antecedentes penales de alto perfil vivían entre ellos ha generado una creciente preocupación y un debate interno sobre la seguridad real del barrio.

Medidas de seguridad desatan un conflicto con Mastropierro

Tras estos eventos, la administración de Haras del Lago respondió con una serie de medidas que buscan reforzar la seguridad, pero que han desatado una fuerte reacción en el vecindario, de acuerdo a lo reportado por Martín Tocar.

Entre las resoluciones se encuentran:

  • La implementación de un sistema automatizado para la identificación de personas y vehículos.

  • Un relevamiento de cédulas de identidad y libretas de propiedad de todos los residentes.

  • La colaboración con la policía para compartir información relevante sobre los habitantes del barrio.

  • La contratación de un abogado para asesorarse sobre la situación legal de Jonathan Mastropierro, quien cumple una medida cautelar en el complejo.

Sin embargo, estas nuevas normativas han encontrado resistencia. El propio Mastropierro contraatacó con denuncias a la administración y a vecinos, argumentando que las medidas son ilegales y avasallan su derecho a la privacidad, lo que ha escalado la tensión y generado una "guerra interna" en el barrio, según relató el mencionado periodista.

