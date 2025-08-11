Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sindicales industria | trabajadores | láctea

repudian violencia

Trabajadores de la industria láctea se declaran en conflicto y paran 24 horas

La declaración de conflicto supone trabajo a reglamento y corte de horas extra en toda la industria; reclaman intervención del Poder Ejecutivo.

Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Fabián Tapia

Este martes, en el marco del paro general parcial del Pit-Cnt, los trabajadores de la industria láctea paralizarán sus actividades por 24 horas. Así lo dispuso la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) tras analizar la situación en el sector, signada por el cierre de plantas y despido de delegados sindicales. Asimismo, se declaró en conflicto.

Reunido este lunes el plenario de delegados analizó "los graves hechos acaecidos en distintas empresas del sector lácteo", los que "afectan directamente, y vulneran derechos de las y los trabajadores", la FTIL resolvió ir al paro nacional de 24 horas para este martes 12 de agosto.

Asimismo resolvió declararse en conflicto, lo que implica el comienzo de trabajo a reglamento en toda la industria, corte de horas extra, no cambio de turno y no realizar tareas de mayor jerarquía.

También repudian los hechos de violencia y agresión física por parte de directivos de la empresa Claldy contra los trabajadores reunidos en asamblea, y la contratación de rompehuelgas.

Cierres en la industria

Exige la FTIL el pago de los salarios adeudados a los trabajadores de Claldy y Calcar, así como la restitución de los puestos de trabajo en estas empresas y en Coleme, al tiempo que insiste en "el NO cierre de la Planta 14 de Rivera".

Con respecto a la planta de Claldy en Cardona, que la empresa se niega a reabrir, exige el cumplimiento de lo firmado en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) que establece la reapertura del establecimiento.

Por tanto no recibirá la leche de Claldy ni Lactalis en otras plantas de la industria, y se realizarán asambleas sorpresivas en los lugares de trabajo, "con el cuidado de la materia prima".

Denuncian incumplimiento

La FTIL reclama, además, la "urgente reunión con la comisión reguladora del Fondo de Reconversión de la Industria Láctea para denunciar que Coleme, Granja Pocha y Claldy violaron los proyectos presentados, vendiendo las empresas y despidiendo trabajadores".

Igualmente ratifica la solicitud de reunión con el presidente de la República, Yamandú Orsi, y las Comisiones Laborales, Industria y Ganadería del Parlamento, al tiempo que hará "todas las denuncias pertinentes a la Inspección de Trabajo por las diferentes industrias".

Finalmente exige al Poder Ejecutivo la instalación del Consejo de Salario ante la negativa a negociar por parte de la Cámara de la Industria Láctea (CILU), lo que estará acompañado de tareas de propaganda como "volanteadas con enlentecimiento de tránsito para informar a la ciudadanía".

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar