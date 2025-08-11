Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Clausura | Peñarol | Campeonato Uruguayo

Para repasar

¿Cómo quedaron las posiciones del Clausura y de la Anual?

Peñarol, Cerro Largo y Racing son quienes están en lo más alto del Clausura. Nacional sigue liderando la Anual, pero cada vez con menos ventaja.

Con el triunfo de Defensor Sporting sobre River Plate, se dio por finalizada la segunda fecha del Torneo Clausura que tiene tres líderes, Peñarol, Cerro Largo y Racing. En la Anual, el único líder es Nacional pero los carboneros se acercaron a tres puntos.

La victoria clásica de Peñarol sobre Nacional, entreveró la zona alta de la Tabla Anual en la que los tricolores perdieron la larga ventaja que tenían y están tan solo a tres unidades de su principal perseguidor, Peñarol.

En cuanto a la clasificación a copas internacionales, Juventud de Las Piedras volvió a perder, por lo que la disputa del tercer lugar también se entreveró gracias a los triunfos de Liverpool y Racing.

En la parte baja de la tabla, ninguno de los que están en números rojos pudo aprovechar para tomar una pequeña bocanada de aire pensando en la permanencia.

Resultados

  • MC Torque 1-1 Boston River
  • Progreso 1-2 Cerro Largo
  • Peñarol 3-0 Nacional
  • Cerro 1-2 Racing
  • Danubio 2-1 Juventud
  • Wanderers 0-0 Plaza Colonia
  • Miramar Misiones 0-1 Liverpool
  • Defensor Sporting 1-1 River Plate

Posiciones Clausura

  1. Peñarol - 6
  2. Cerro Largo - 6
  3. Racing - 6
  4. Boston River - 4
  5. Danubio - 4
  6. Liverpool - 4
  7. Miramar Misiones - 3
  8. Defensor Sporting - 3
  9. River Plate - 1
  10. Cerro - 1
  11. Wanderers - 1
  12. Plaza Colonia - 1
  13. MC Torque - 1
  14. Nacional - 0
  15. Progreso - 0
  16. Juventud de Las Piedras - 0

Posiciones Campeonato Uruguayo

Tabla Anual

  1. Nacional - 52
  2. Peñarol - 49
  3. Juventud de Las Piedras - 45
  4. Liverpool - 44
  5. Racing - 42
  6. Defensor Sporting - 41
  7. Boston River - 33
  8. Cerro Largo - 30
  9. Plaza Colonia - 28
  10. Danubio - 26
  11. Wanderers - 25
  12. Cerro - 23
  13. MC Torque - 23
  14. Progreso - 21
  15. Miramar Misiones - 19
  16. River Plate - 16

Descenso: River Plate 0.918, MC Torque 0.958, Miramar Misiones 0.967, Progreso 1.000, Cerro 1.016.

