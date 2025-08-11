¿Cómo quedaron las posiciones del Clausura y de la Anual?

En la parte baja de la tabla, ninguno de los que están en números rojos pudo aprovechar para tomar una pequeña bocanada de aire pensando en la permanencia.
Resultados
- MC Torque 1-1 Boston River
- Progreso 1-2 Cerro Largo
- Peñarol 3-0 Nacional
- Cerro 1-2 Racing
- Danubio 2-1 Juventud
- Wanderers 0-0 Plaza Colonia
- Miramar Misiones 0-1 Liverpool
- Defensor Sporting 1-1 River Plate
Posiciones Clausura
- Peñarol - 6
- Cerro Largo - 6
- Racing - 6
- Boston River - 4
- Danubio - 4
- Liverpool - 4
- Miramar Misiones - 3
- Defensor Sporting - 3
- River Plate - 1
- Cerro - 1
- Wanderers - 1
- Plaza Colonia - 1
- MC Torque - 1
- Nacional - 0
- Progreso - 0
- Juventud de Las Piedras - 0
Posiciones Campeonato Uruguayo
Tabla Anual
- Nacional - 52
- Peñarol - 49
- Juventud de Las Piedras - 45
- Liverpool - 44
- Racing - 42
- Defensor Sporting - 41
- Boston River - 33
- Cerro Largo - 30
- Plaza Colonia - 28
- Danubio - 26
- Wanderers - 25
- Cerro - 23
- MC Torque - 23
- Progreso - 21
- Miramar Misiones - 19
- River Plate - 16
Descenso: River Plate 0.918, MC Torque 0.958, Miramar Misiones 0.967, Progreso 1.000, Cerro 1.016.