"Canelones es muy diferente al de la época de los gobiernos colorados y blancos"

¿Qué significado tiene para usted ocupar este lugar en un posible nuevo gobierno del FA en Canelones?

Estar en este lugar no es una cuestión individual, sino colectiva. Pertenezco a una agrupación, por lo que soy representante no solamente de la gente que nos vota, sino también, en caso de ser electa, de las voces de todos los vecinos y vecinas frenteamplistas y no frenteamplistas. Significa una enorme responsabilidad. Además, tengo 55 años y empecé a militar con mis padres en la clandestinidad, en plena dictadura. Entonces, para alguien que ha sido frenteamplista toda la vida, es un gran honor ocupar este lugar.

¿Cuáles son los problemas más urgentes que enfrenta el departamento?

Canelones es un Uruguay pequeño, que se ubica al lado de Montevideo, lo que habla de su complejidad, sus particularidades y también de su potencialidad. Y esto supone enormes oportunidades pero también enormes desafíos. Por un lado, el tema del aumento poblacional que no se dio de forma planificada. Si bien los motivos por los que mucha gente se ha venido a vivir al departamento son distintos y en distintas condiciones, gran parte de la población ha ocupado terrenos y vive en una situación de precariedad. Algo en lo que se debe trabajar de manera urgente es el reordenamiento territorial y la llegada de los servicios a dicha población. Y muy vinculada a este problema está la pobreza infantil. Abordar estas terribles situaciones donde los niños y niñas pasan hambre es algo urgente e inadmisible. Tras ellos hay una familia pobre, sin trabajo, sin oportunidades y excluida del sistema de protección social. El acceso a los derechos básicos, una vivienda digna, oportunidades laborales, educación, alimentación y salud no son el ABC de la Intendencia, pero en la realidad actual se debe abordar con políticas de cercanía y focalizadas en articulación con el Gobierno nacional. Otro desafío es el tema de la conectividad entre Canelones y Montevideo, e intra Canelones, dado que muchos vecinos y vecinas trabajan en la capital. El saneamiento es otro de los temas que tenemos en agenda con el equipo del compañero Francisco Legnani.

¿Cómo evalúa la estrategia de la coalición de gobierno en Canelones?

La estrategia de la coalición es únicamente ganarle al Frente Amplio. Por eso se unieron. El Frente Amplio es la mayor fuerza política del país y viene creciendo en votación.

¿Por qué cree que la población canaria debería renovarle la confianza al Frente Amplio en Canelones?

Creo que los uruguayos y las uruguayas que hemos habitado este territorio durante los últimos cinco años hemos padecido, en mayor o en menor grado, directa o indirectamente, las políticas que este gobierno llevó adelante, así como la desidia e inoperancia a conciencia ante determinados temas. Las privatizaciones, la corrupción constante, el atropello a los derechos ganados por la clase obrera y estudiantil a lo largo de décadas, borradas de un plumazo, y un largo etcétera. Todo eso incidió para que la población le dé otra oportunidad más al Frente Amplio para gobernar a nivel nacional y continuar en la vía de los cambios y del progreso, y sobre todo en materia de derechos, equidad e inclusión social. La distribución de la riqueza de forma equitativa es fundamental para un país con justicia social y oportunidades para todes. El país creció, pero unos pocos se enriquecieron y muchos se empobrecieron, en muchos casos llegando al punto de no tener para comer, una situación muy triste para un país tan pequeño como este, donde el Estado debería garantizar las condiciones para que todos puedan vivir bien.

Así como la ciudadanía le dio la confianza al Frente Amplio a nivel nacional, también lo haremos en el departamento de Canelones, porque los canarios y canarias, durante los últimos 20 años de gobierno, primero con Marcos Carámbula y luego con Yamandú Orsi, vivieron el crecimiento y la transformación del departamento. Actualmente, tenemos unos Canelones muy diferente al que vivíamos en la época de los gobiernos colorados y blancos. Creo que la población canaria tiene memoria. Canelones tiene mucho potencial y necesita continuar transformándose para ser el motor del desarrollo social y económico del país. Y eso solo lo puede hacer el Frente Amplio.

¿Qué cualidades de Legnani considera esenciales para encabezar un nuevo gobierno en Canelones?

Es un excelente candidato, un hombre sensible, abierto al diálogo y muy bien formado, que ingresó a la Intendencia de Canelones por concurso. Durante estos 20 años ha crecido notablemente en lo profesional y cuenta con el conocimiento y la experiencia necesarios para liderar el Gobierno de Canelones.

Si tuviera que resumir la propuesta de gestión de su equipo de gobierno, ¿qué diría?

Nuestra forma de asumir las tareas en el Gobierno departamental será trabajar junto a los vecinos y vecinas para que todos podamos vivir mejor y ser más felices, como nos merecemos. Cuando vamos a los barrios y escuchamos a un vecino o una vecina, nos transmiten sus vivencias, sus anhelos, sus sueños y también sus preocupaciones. Estas pueden ir desde algo tan concreto como la limpieza de una cuneta hasta algo tan fundamental como el acceso a una vivienda digna, un trabajo. Hoy en día, las angustias son especialmente marcadas entre los más jóvenes, quienes muchas veces están inmersos en problemas de adicciones o atrapados en el microtráfico. Además, preocupa cómo el narcotráfico ha invadido los barrios, dando respuestas a sus necesidades y brindando oportunidades, que debería de haber dado el Estado. Cuando uno escucha a esos vecinos y vecinas que confían en nosotros y depositan en nuestras manos sus esperanzas y necesidades cotidianas, sabemos que la responsabilidad es enorme.