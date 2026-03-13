Sotelo y Perrone se cruzan por Cardama: "Patotero" y "podrías venir a decírmelo acá"

Luego de que el gobierno encabezado por el presidente de la República, Yamandú Orsi, rescindiera el contrato con el astillero español Cardama, el tema tuvo varias instancias y en las últimas horas surgió nueva información. En las últimas horas el astillero Cardama desistió de la demanda civil millonaria que había presentado contra el Estado uruguayo y "analiza otros caminos" a seguir, según publica este jueves el semanario Búsqueda.
La noticia generó un gran revuelo en las redes sociales y un tenso cruce entre los legisladores de la oposición.
El diputado del Partido Independiente Gerardo Sotelo y su par de Cabildo Abierto Álvaro Perrone protagonizaron un cruce en X.
Discutieron por Cardama
La discusión comenzó con respecto al caso Cardama, luego de que se supiera que el astillero español había desistido de la instancia de conciliación. Citando un tuit de Sotelo, Perrone respondió: “Sobran abogados de Cardama, la defensa en todas las canchas”.
Ante esto, el legislador del Partido Independiente replicó: “Estamos a pocos metros. Podrías venir a decírmelo acá”. Minutos después, el diputado añadió: “No lo van a creer: no vino”.
Perrone, por su parte, respondió: “Al Partido Independiente, de tanto hacerle mandados y ser serviles a los sindicatos, se les contagió el patoterismo”.
El cruce finalizó cuando Sotelo volvió a responder al cabildante y dijo: “Perrone desde la clandestinidad, pensando que todos son como él”.
El legislador de Cabildo Abierto siguió con la polémica: "Defender a Cardama, no importa ahora, invito a leer las taquigráficas de la investigadora y vean las preguntas que hace este diputado y su preocupación por el País, se dedicó a buscar vínculos con el astillero Lursse, generando suspicacias, quien busque información de Lurssen se dará cuenta que es top mundial, lejos, muy lejos, recontra lejos de lo que es Cardama.