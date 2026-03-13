Sotelo y Perrone se cruzan por Cardama: "Patotero" y "podrías venir a decírmelo acá"

Discutieron por Cardama

La discusión comenzó con respecto al caso Cardama, luego de que se supiera que el astillero español había desistido de la instancia de conciliación. Citando un tuit de Sotelo, Perrone respondió: “Sobran abogados de Cardama, la defensa en todas las canchas”.

Ante esto, el legislador del Partido Independiente replicó: “Estamos a pocos metros. Podrías venir a decírmelo acá”. Minutos después, el diputado añadió: “No lo van a creer: no vino”.

Perrone, por su parte, respondió: “Al Partido Independiente, de tanto hacerle mandados y ser serviles a los sindicatos, se les contagió el patoterismo”.

El cruce finalizó cuando Sotelo volvió a responder al cabildante y dijo: “Perrone desde la clandestinidad, pensando que todos son como él”.

El legislador de Cabildo Abierto siguió con la polémica: "Defender a Cardama, no importa ahora, invito a leer las taquigráficas de la investigadora y vean las preguntas que hace este diputado y su preocupación por el País, se dedicó a buscar vínculos con el astillero Lursse, generando suspicacias, quien busque información de Lurssen se dará cuenta que es top mundial, lejos, muy lejos, recontra lejos de lo que es Cardama.