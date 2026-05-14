Uruguay bajo influencia de aire frío y mucha humedad

Tras el pasaje de un sistema de inestabilidad, Uruguay atraviesa un periodo de transición meteorológica caracterizado por un marcado descenso térmico, alta humedad y el ingreso de un nuevo pulso de aire polar hacia el fin de semana. Según el análisis cruzado de fuentes oficiales y observatorios regionales, estas son las perspectivas para los próximos días:
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Caras y Caretas Diario
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1. Inumet: Neblinas y estabilidad térmica inicial
El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este jueves 14 y viernes 15 de mayo jornadas con nubosidad variable y formación de neblinas persistentes, especialmente en las zonas centro, este y sur del país.
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Temperaturas: Las mínimas oscilarán entre los 5°C y 8°C, con máximas que no superarán los 15°C a 17°C.
Fenómenos: Se advierte por bancos de niebla densos durante las madrugadas que podrían reducir significativamente la visibilidad en rutas nacionales.
2. MetSul: Advertencia por pulso de aire frío
El observatorio brasileño MetSul coincide en un escenario de "alta humedad y nieblas densas" para el cierre de la semana laboral. Sin embargo, alertan sobre un nuevo pulso de aire frío que comenzará a ingresar al territorio uruguayo durante el viernes.
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Tendencia: Se espera que este aire polar haga caer las temperaturas mínimas de forma más pronunciada hacia el sábado, situándolas en el entorno de los 4°C a 6°C en zonas rurales.
3. Windguru: Incremento de vientos en zona costera
Para los sectores que dependen de la navegación y actividades al aire libre, el modelo GFS procesado por Windguru indica un cambio en la dinámica de los vientos:
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Vientos: Rotación hacia el sector Suroeste (SW) a partir del viernes tarde/noche, con ráfagas que podrían alcanzar los 25-30 nudos (aprox. 45-55 km/h) en la franja costera de Maldonado y Rocha.
Efecto: Este incremento del viento aumentará la sensación térmica de frío, a pesar de que el cielo tienda a despejarse.