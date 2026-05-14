Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad frío | humedad | clima

Pronóstico

Uruguay bajo influencia de aire frío y mucha humedad

Inumet y MetSul prevén un descenso térmico con mucho frío y neblinas en Uruguay, mientras Windguru alerta por ráfagas de hasta 55 km/h en la zona costera este.

Alerta por ola de frío

Alerta por ola de frío
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Tras el pasaje de un sistema de inestabilidad, Uruguay atraviesa un periodo de transición meteorológica caracterizado por un marcado descenso térmico, alta humedad y el ingreso de un nuevo pulso de aire polar hacia el fin de semana. Según el análisis cruzado de fuentes oficiales y observatorios regionales, estas son las perspectivas para los próximos días:

1. Inumet: Neblinas y estabilidad térmica inicial

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este jueves 14 y viernes 15 de mayo jornadas con nubosidad variable y formación de neblinas persistentes, especialmente en las zonas centro, este y sur del país.

  • Temperaturas: Las mínimas oscilarán entre los 5°C y 8°C, con máximas que no superarán los 15°C a 17°C.

  • Fenómenos: Se advierte por bancos de niebla densos durante las madrugadas que podrían reducir significativamente la visibilidad en rutas nacionales.

2. MetSul: Advertencia por pulso de aire frío

El observatorio brasileño MetSul coincide en un escenario de "alta humedad y nieblas densas" para el cierre de la semana laboral. Sin embargo, alertan sobre un nuevo pulso de aire frío que comenzará a ingresar al territorio uruguayo durante el viernes.

  • Tendencia: Se espera que este aire polar haga caer las temperaturas mínimas de forma más pronunciada hacia el sábado, situándolas en el entorno de los 4°C a 6°C en zonas rurales.

3. Windguru: Incremento de vientos en zona costera

Para los sectores que dependen de la navegación y actividades al aire libre, el modelo GFS procesado por Windguru indica un cambio en la dinámica de los vientos:

  • Vientos: Rotación hacia el sector Suroeste (SW) a partir del viernes tarde/noche, con ráfagas que podrían alcanzar los 25-30 nudos (aprox. 45-55 km/h) en la franja costera de Maldonado y Rocha.

  • Efecto: Este incremento del viento aumentará la sensación térmica de frío, a pesar de que el cielo tienda a despejarse.

Temas

Te puede interesar