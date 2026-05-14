Olivera cuestionó a los blancos: "No me siento identificado con un modelo reactivo"

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, se plantó en la vereda de enfrente de algunos dirigentes del Partido Nacional y se mostró distanciado de la estrategia combativa que viene llevando a cabo el partido. El jerarca sanducero ha sido una piedra en el zapato para su fuerza política, lo que lo llevó a tener diferencias importantes en la interna nacionalista.
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En declaraciones con Panorama Informativo de la diaria Radio, Olivera dijo que, al margen del “afecto” común, la motivación para realizar una reunión con exintendentes blancos a principios de abril también fue “la vocación de tener una responsabilidad que, ya que en la función pública se es “rehén de estar todos los días resolviendo situaciones” y no da el tiempo para pensar en “a quién le vas a pegar ese día”, sostuvo en diálogo con Panorama informativo de la diaria Radio.
Para Olivera, así como su forma de hacer política recibe críticas, también es “bastante cuestionable cómo encaran otros su función”, con una visión de que “los enemigos” son “los que están sentados circunstancialmente en Plaza Independencia”. En su opinión, los esfuerzos tienen que estar concentrados en atender problemáticas como “la gente en situación de calle, la pobreza infantil, la salud mental, la descentralización, el problema de competitividad”.
Agenda reactiva
“Es tan corto el tiempo que nos toca estar, que si lo vas a dedicar a estar solamente tirando piedras, no movés en nada la aguja”, dijo el dirigente nacionalista, y lamentó que en el Partido Nacional “muchos se quedan con el rol de la oposición” y promueven una “agenda reactiva” –un tema que le “preocupa” y llevó al directorio, señaló–, mientras que, a su entender, debe centrarse en propuestas: “Yo no me siento identificado con un modelo reactivo, donde soy lo que no es el otro. Soy lo que soy y nuestro partido tiene 190 años de vida, este año los cumple, y tenemos principios, valores e ideas”, subrayó. En ese sentido, calificó como “una barbaridad” pensar que puede tener un futuro político en el Frente Amplio.
Olivera también valoró que el sistema “te empuja” a adoptar ese tipo de posicionamientos porque, en el marco de la interna partidaria, “tus compañeros votan compañeros que quieren ver que vos seas el más duro de los duros contra el otro, porque –y está ese estereotipo– tu misión como buen blanco es ser duro con el otro que está enfrente”. De forma opuesta, consideró que su rol es “ver cómo resuelvo los temas que la gente me pidió que resuelva” y no invertir tiempo en “pegar un palo, salvo que se lo merezca”.