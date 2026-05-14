Olivera cuestionó a los blancos: "No me siento identificado con un modelo reactivo"

Agenda reactiva

“Es tan corto el tiempo que nos toca estar, que si lo vas a dedicar a estar solamente tirando piedras, no movés en nada la aguja”, dijo el dirigente nacionalista, y lamentó que en el Partido Nacional “muchos se quedan con el rol de la oposición” y promueven una “agenda reactiva” –un tema que le “preocupa” y llevó al directorio, señaló–, mientras que, a su entender, debe centrarse en propuestas: “Yo no me siento identificado con un modelo reactivo, donde soy lo que no es el otro. Soy lo que soy y nuestro partido tiene 190 años de vida, este año los cumple, y tenemos principios, valores e ideas”, subrayó. En ese sentido, calificó como “una barbaridad” pensar que puede tener un futuro político en el Frente Amplio.

Olivera también valoró que el sistema “te empuja” a adoptar ese tipo de posicionamientos porque, en el marco de la interna partidaria, “tus compañeros votan compañeros que quieren ver que vos seas el más duro de los duros contra el otro, porque –y está ese estereotipo– tu misión como buen blanco es ser duro con el otro que está enfrente”. De forma opuesta, consideró que su rol es “ver cómo resuelvo los temas que la gente me pidió que resuelva” y no invertir tiempo en “pegar un palo, salvo que se lo merezca”.