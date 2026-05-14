Uruguay tiene la mayor tasa de presos por habitante de Sudamérica

Sobrepoblación en unidades penitenciarias

El aumento de la población carcelaria genera situaciones de sobrepoblación en distintas unidades penitenciarias. Ante este escenario, el gobierno anunció la construcción de dos nuevas cárceles de máxima seguridad y la ampliación de varios establecimientos mediante nuevos módulos.

De acuerdo con los datos presentados por la directora de cárceles, al 6 de mayo de 2026 la población carcelaria ascendía a 16.789 personas y el 91% de los reclusos son varones.

Juanche también informó que existe una alta rotación dentro del sistema penitenciario. En 2025 recuperaron la libertad 10.691 personas, lo que equivale a un promedio de 31 liberaciones por día. Sin embargo, el número de ingresos continúa siendo superior.

En relación con el hacinamiento, la jerarca detalló que algunas dependencias superan el 200% de ocupación. Esa situación se registra en las cárceles de Colonia y Rocha, mientras que en Durazno, Maldonado y Rivera los niveles de sobrepoblación son menores, aunque también presentan excedente de capacidad.

Cárceles de máxima seguridad

Las dos cárceles que anunció el presidente de la República Yamandú Orsi ante la Asamblea General el 2 de marzo de 2026 tendrán capacidad para 100 personas y está previsto crear una unidad específica para mujeres, dijeron fuentes del Ministerio del Interior.