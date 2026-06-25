Cardona indicó que el gobierno evalúa una baja de los combustibles para julio

La jerarca indicó que el asunto viene siendo abordado en conjunto con los ministerios de Economía y Finanzas, Transporte y Obras Públicas, además de considerar propuestas recibidas desde distintos sectores.

Estudian posible rebaja

En relación con los combustibles, sostuvo que el gobierno sigue de cerca la situación internacional y el impacto de los conflictos bélicos sobre los precios de la energía.

“Con el tema de la guerra, lo mismo que estuvimos hablando: si comparativamente vemos los precios, no los trasladamos a los combustibles de manera directa. Tenemos un acumulado del 40% a esta altura que no trasladamos a precio, y lo mismo estamos viendo para bajar el precio”, explicó.

La ministra remarcó que cualquier decisión buscará evitar movimientos bruscos. “Por supuesto que vamos a acompasar esa realidad, pero también es verdad que pensamos en una ventana de tiempo. Así como el shock no se mandó de forma directa al precio al inicio, ahora también haremos paulatinamente lo que tengamos que hacer respecto a lo que va pasando a nivel del mundo”, concluyó.