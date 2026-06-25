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Política

Definición

Cardona indicó que el gobierno evalúa una baja de los combustibles para julio

La ministra de Industria señaló que existe margen para bajar los combustibles, pero advirtió que cualquier ajuste será gradual.

La ministra de Industria, Fernanda Cardona.

La ministra de Industria, Fernanda Cardona.

 Gastón Britos / FocoUy
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El gobierno y la ministra Fernanda Cardona se encuentran evaluando la evolución de los mercados internacionales para definir el precio de los combustibles de cara al mes de julio, en un contexto marcado por los reclamos del sector rural para reducir el valor del gasoil y por la llegada de las bajas temperaturas.

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, afirmó que el Poder Ejecutivo también analiza medidas vinculadas al supergás, con el objetivo de aliviar el impacto del invierno en los hogares.

“Vino el frío complicado para la ciudadanía, y nos gustaría repetir algún tipo de decisión que sea beneficiosa para el bolsillo de la gente con este invierno, como hicimos el año pasado”, señaló, al tiempo que apuntó que la próxima semana será la definitoria.

La jerarca indicó que el asunto viene siendo abordado en conjunto con los ministerios de Economía y Finanzas, Transporte y Obras Públicas, además de considerar propuestas recibidas desde distintos sectores.

Estudian posible rebaja

En relación con los combustibles, sostuvo que el gobierno sigue de cerca la situación internacional y el impacto de los conflictos bélicos sobre los precios de la energía.

“Con el tema de la guerra, lo mismo que estuvimos hablando: si comparativamente vemos los precios, no los trasladamos a los combustibles de manera directa. Tenemos un acumulado del 40% a esta altura que no trasladamos a precio, y lo mismo estamos viendo para bajar el precio”, explicó.

La ministra remarcó que cualquier decisión buscará evitar movimientos bruscos. “Por supuesto que vamos a acompasar esa realidad, pero también es verdad que pensamos en una ventana de tiempo. Así como el shock no se mandó de forma directa al precio al inicio, ahora también haremos paulatinamente lo que tengamos que hacer respecto a lo que va pasando a nivel del mundo”, concluyó.

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