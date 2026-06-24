Topolansky propone crear comisión para impulsar reformar al Fondo de Recursos

Comisión de notables

A su juicio, "sería bueno" crear "una comisión de notables honoraria", compuesta por médicos, juristas y legisladores que integran las comisiones de Salud de ambas cámaras, para tomar la ley ya existente y hacer "una reflexión pública y explicarla".

En rueda de prensa, señaló que "el conocimiento, investigación y tecnología avanza a una velocidad; hay muchas cosas que no están incluidas en la ley, los médicos deben cumplir la ley y entonces a veces lo que está propuesto no cabe. El FNR se ve en la disyuntiva de decir que no; entonces va un juez, hay un proceso largo… Es penoso lo que está pasando”.

Fondo de Recursos

"Hay mucha gente que no sabe exactamente que todo ese mecanismo (el Fondo Nacional de Recursos) tiene una ley que respalda y ordena", aseveró. En ese sentido, sostuvo que esta comisión deberá "mejorar" la ley, "desarrollarla" y "seguir subiendo escalones".

Tras recordar que la ley fue idea de Homero Bagnulo, sugirió que sea él quien presida la comisión porque "en su momento tuvo la génesis".

Por su parte, Cosse consideró "por demás aceptable" la propuesta de Topolansky.