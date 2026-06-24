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Política

en el parlamento

Topolansky propone crear comisión para impulsar reformar al Fondo de Recursos

En una nota entregada a la vicepresidenta Carolina Cosse, Topolansky sostiene la necesidad de impulsar reformas al Fondo Nacional de Recursos.

Topolansky y Cosse en el Palacio Legislativo.

Topolansky y Cosse en el Palacio Legislativo.
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La exvicepresidenta y exsenadora Lucía Topolansky se reunió este miércoles con la presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse, a quien entregó una nota proponiendo crear una comisión para estudiar reformas al Fondo Nacional de Recursos (FNR).

Topolansky recuerda que se dirige a Cosse en su condición de "ciudadana de a pie y jubilada, pero no ausente del país". Añade que concurrió al Parlamento "para traer una tarea" y que lo hace en ese lugar, ya que en el Poder Legislativo "todos los que están tienen un puñado de votos que los trajo acá".

Recuerda que "hace unos años se aprobó la ley 16.343, que fue la que creó el Fondo Nacional de Recursos; hoy el fondo tiene dificultades financieras, tiene un déficit muy grande, y esa ley, que inició por las cuestiones cardíacas, se fue agrandando, pero no cubre todas las necesidades de la población, y se suceden problemas que no son felices".

Comisión de notables

A su juicio, "sería bueno" crear "una comisión de notables honoraria", compuesta por médicos, juristas y legisladores que integran las comisiones de Salud de ambas cámaras, para tomar la ley ya existente y hacer "una reflexión pública y explicarla".

En rueda de prensa, señaló que "el conocimiento, investigación y tecnología avanza a una velocidad; hay muchas cosas que no están incluidas en la ley, los médicos deben cumplir la ley y entonces a veces lo que está propuesto no cabe. El FNR se ve en la disyuntiva de decir que no; entonces va un juez, hay un proceso largo… Es penoso lo que está pasando”.

Fondo de Recursos

"Hay mucha gente que no sabe exactamente que todo ese mecanismo (el Fondo Nacional de Recursos) tiene una ley que respalda y ordena", aseveró. En ese sentido, sostuvo que esta comisión deberá "mejorar" la ley, "desarrollarla" y "seguir subiendo escalones".

Tras recordar que la ley fue idea de Homero Bagnulo, sugirió que sea él quien presida la comisión porque "en su momento tuvo la génesis".

Por su parte, Cosse consideró "por demás aceptable" la propuesta de Topolansky.

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