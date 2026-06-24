La desaprobación hacia el gobierno de Yamandú Orsi trepa hasta el 65%; aprobación cae a 20%

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Popularidad de Orsi

La otra mala noticia para el presidente, agrega Cifra, "es que ha perdido no sólo aprobación sino también popularidad: hoy 34% simpatiza con él, pero más de la mitad expresa antipatía". Si bien su capital personal se mantiene más entre los frenteamplistas, ya que 6 de 10 sienten simpatía hacia Orsi; entre los demás votantes la mayoría expresa antipatía, y ese sentimiento es más extendido entre los votantes de la coalición: 74% siente antipatía hacia Orsi y apenas 12% simpatiza.

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Medición y camioneta

Cifra indica que la medición se realizó durante los días de las denuncias sobre la compra de la camioneta, por lo que se observa un aumento de 16 puntos de la antipatía hacia el presidente, de 36% en febrero a 52% en junio. El incremento en la antipatía es apenas menor que el aumento en la desaprobación, aunque aún son más los que simpatizan con Orsi que los que aprueban su gestión.

La evolución de la aprobación presidencial desde inicios de siglo muestra que la actual es una de las más bajas registradas. Sólo el presidente Jorge Batlle durante la crisis de 2002 y sus secuelas registraba una aprobación menor.