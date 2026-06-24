La desaprobación hacia el gobierno de Yamandú Orsi trepa hasta el 65%; aprobación cae a 20%

A 15 meses de su asunción, el 20% aprueba el desempeño de Yamandú Orsi como presidente y el 65% lo desaprueba. Un 12% adicional ni aprueba ni desaprueba, y sólo 3% no tiene opinión. Así lo indica una encuesta de la consultora Cifra dada a conocer este miércoles.
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Indica Cifra que menos de la mitad de los votantes del Frente Amplio (FA) aprueba la gestión presidencial y un tercio la desaprueba. Entre los votantes de la coalición la desaprobación es casi unánime. Entre los menos politizados, que no dicen o no recuerdan su voto, casi tres de cada cuatro desaprueban y apenas el 9% aprueba.
El año pasado, recuerda, la aprobación de la gestión presidencial fue aumentando hasta setiembre, cuando el 43% aprobaba, y desde entonces empezó a caer. "Ahora en junio se observa la proporción más baja de aprobación de la serie", agrega. La desaprobación, en cambio, ha aumentado sistemáticamente desde el inicio de la gestión, cuando apenas el 15% tenía un juicio negativo. Desde febrero ha aumentado 19 puntos, de 46% a 65%.
Popularidad de Orsi
La otra mala noticia para el presidente, agrega Cifra, "es que ha perdido no sólo aprobación sino también popularidad: hoy 34% simpatiza con él, pero más de la mitad expresa antipatía". Si bien su capital personal se mantiene más entre los frenteamplistas, ya que 6 de 10 sienten simpatía hacia Orsi; entre los demás votantes la mayoría expresa antipatía, y ese sentimiento es más extendido entre los votantes de la coalición: 74% siente antipatía hacia Orsi y apenas 12% simpatiza.
Medición y camioneta
Cifra indica que la medición se realizó durante los días de las denuncias sobre la compra de la camioneta, por lo que se observa un aumento de 16 puntos de la antipatía hacia el presidente, de 36% en febrero a 52% en junio. El incremento en la antipatía es apenas menor que el aumento en la desaprobación, aunque aún son más los que simpatizan con Orsi que los que aprueban su gestión.
La evolución de la aprobación presidencial desde inicios de siglo muestra que la actual es una de las más bajas registradas. Sólo el presidente Jorge Batlle durante la crisis de 2002 y sus secuelas registraba una aprobación menor.
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