Vehículos militares: afinan detalles entre el malestar de Presidencia y las voces críticas

Este jueves se reúne el presidente Yamandú Orsi con la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, para seguir preparando la propuesta para que en los próximos días empiecen a circular por algunos barrios de Montevideo vehículos Mamba del Ejercito Nacional, que se presentará al Consejo de Ministros el viernes. Previamente, la ministra de Defensa Sandra Lazo se reunirá con el comandante en jefe del Ejercito, Mario Stevenazzi.
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Caras y Caretas Diario
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El ministro del Interior, Carlos Negro, anunció el pasado jueves en la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados que se estaba trabajando en un convenio con el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) para el patrullaje de estos vehículos como apoyo de la Policía Nacional. En el marco de afinar los detalles de ese convenio, este miércoles tuvo lugar una nueva reunión en la que participaron representantes de ambas carteras.
En el encuentro participó Negro, el subsecretario del MDN, Joel Rodríguez, y algunos asesores. El acuerdo que se presentará el viernes definirá cómo se utilizarán los vehículos militares, en qué condiciones participará el personal militar y cómo se procesarán las definiciones relativas a la cadena de mando, entre otros asuntos.
El gobierno evalúa usar la figura del pase en comisión del MDN al MI para los militares que se desempeñen como choferes de los blindados. Esto permitiría al Ejecutivo, evitar la obligación de tener que aprobar una ley para habilitar la participación de los militares en los operativos, algo que el gobierno quiere evitar porque retrasaría la puesta en marcha de las operaciones. El asunto está siendo considerado por las jurídicas de ambas carteras. Los choferes no irían armados y los operativos serían “de persuasión”.
Otro punto de discusión tiene que ver con los vehículos que se utilizarán. Según se supo, el MI prefiere los Mamba, pero el MDN propone otros vehículos blindados.
Malestar en Presidencia con Castillo
En presidencia recibieron con desagrado los comentarios del ministro de Trabajo Juan Castillo. A fines de mayo, en un Consejo de Ministros, Orsi había pedido a sus secretarios de Estado que se comunicaran más entre ellos e instó a que evitaran contradecirlo públicamente. Una encuesta de la consultora Cifra a principios de este más -después del episodio de la camioneta- expuso un fuerte golpe en la imagen pública del presidente y otra dada de la consultora Cira dada a conocer este miércoles indica que a 15 meses de su asunción, el 20% aprueba el desempeño de Yamandú Orsi como presidente y el 65% lo desaprueba. Un 12% adicional ni aprueba ni desaprueba, y sólo 3% no tiene opinión.