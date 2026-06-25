Vehículos militares: afinan detalles entre el malestar de Presidencia y las voces críticas

El gobierno evalúa usar la figura del pase en comisión del MDN al MI para los militares que se desempeñen como choferes de los blindados. Esto permitiría al Ejecutivo, evitar la obligación de tener que aprobar una ley para habilitar la participación de los militares en los operativos, algo que el gobierno quiere evitar porque retrasaría la puesta en marcha de las operaciones. El asunto está siendo considerado por las jurídicas de ambas carteras. Los choferes no irían armados y los operativos serían “de persuasión”.

Otro punto de discusión tiene que ver con los vehículos que se utilizarán. Según se supo, el MI prefiere los Mamba, pero el MDN propone otros vehículos blindados.

Malestar en Presidencia con Castillo

En presidencia recibieron con desagrado los comentarios del ministro de Trabajo Juan Castillo. A fines de mayo, en un Consejo de Ministros, Orsi había pedido a sus secretarios de Estado que se comunicaran más entre ellos e instó a que evitaran contradecirlo públicamente. Una encuesta de la consultora Cifra a principios de este más -después del episodio de la camioneta- expuso un fuerte golpe en la imagen pública del presidente y otra dada de la consultora Cira dada a conocer este miércoles indica que a 15 meses de su asunción, el 20% aprueba el desempeño de Yamandú Orsi como presidente y el 65% lo desaprueba. Un 12% adicional ni aprueba ni desaprueba, y sólo 3% no tiene opinión.