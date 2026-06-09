Cardona salió al cruce de los transportistas y dijo que no los vio movilizarse en 2022

La jerarca atribuyó la situación actual al contexto internacional y sostuvo que el impacto de los acontecimientos geopolíticos vinculados a la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos sobre el mercado energético es incluso mayor que el registrado durante el conflicto entre Rusia y Ucrania iniciado en febrero de 2022.

“Estamos viendo valores del petróleo que remiten a situaciones que no se registraban desde la década de 1970. Eso no ocurrió con la guerra entre Rusia y Ucrania, cuya realidad y consecuencias eran más bilaterales”, explicó.

Llamativa reacción

En esa línea, insistió en que le resulta llamativa la diferencia entre la reacción actual del sector y la registrada ante incrementos más pronunciados en años anteriores.

“Lo único que puedo decir es que me llama la atención que no haya habido movilizaciones en aquel momento. Si hoy tenemos a la vista los datos y todavía no hemos llegado a los niveles de 2022, resulta llamativo que entonces no se registraran protestas de este tipo”, subrayó la jerarca.

Pese a sus cuestionamientos, Cardona destacó la disposición del gobierno a mantener el diálogo con los transportistas y se mostró confiada en que las próximas reuniones permitan acercar posiciones.

“Creo que siempre hay espacio para conversar. Hubiera sido bueno hacerlo antes de la movilización, pero tengo mucha confianza en que podamos generar intercambios fructíferos. Y si hay información adicional que debamos brindar, estaremos junto a ellos la próxima semana”.