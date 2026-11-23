En 2006, la lectura de un volumen documental sobre secuestros extorsivos perpetrados en Argentina entre la década de 1980 y los primeros años de los 2000 encendieron la mecha de aquella inquietud y el deseo de trasladar esa dinámica policial al territorio uruguayo. "Ya venía con ganas de escribir, y cuando leí ese libro pensé: ‘esto bien podría suceder en Uruguay’". Fue así que decidió articular una obra que combinara tensión, misterio y dinamismo con una identidad propia: "Quería crear una historia que yo mismo hubiera querido ver: un thriller con identidad uruguaya".

El secuestro de Martín es solo el comienzo. A medida que avanza el relato, emergen ramificaciones vinculadas al crimen organizado y secuencias del pasado que reconfiguran el sentido de las acciones. "La punta del hilo de la madeja es el secuestro, pero con el paso del tiempo, descubrís que esa no es la trama principal. Es como cuando percibís que hay algo más detrás de la niebla".

¿Qué implica un thriller con identidad uruguaya?

Además de que se trata de una historia protagonizada por personajes uruguayos y que sucede en territorio uruguayo, Garay contó que se enfocó en lograr que fuera creible y que pudiera sucederle a un ciudadano o ciudadana cualquiera. "Trate de que fuera un secuestro que el lector pudiera percibir como real. Puedo decir que está basada en hechos reales, aunque no en un hecho real puntual. Cuando se crea una historia, puede haber una parte ficcionada, pero busqué que todo fuera con fundamentos, que reflejara la sociedad de ese momento, de hace unos 20 años atrás".

En aquel Uruguay los smartphones y la videovigilancia excesiva no eran moneda corriente, por lo que garantizar la verosimilitud entre el relato y los recursos tecnológicos de hace dos décadas, fue otro gran desafío. "Tuve que ser muy minucioso con las descripciones de ciertos lugares y con aspectos vinculados a la tecnología, para que sea lo más fiel posible a la época. Tuve que ir para atrás, para adelante y releer la novela cantidad de veces".

Consultado sobre el significado del título del libro, Garay contó que remite directamente a una metáfora sobre la seducción del riesgo y sus secuelas irreversibles. "El fuego atrae, da calor, pero también quema, mata, destruye. Entonces ahí condensé todas esas cosas por las que podemos terminar seducidos, cuando tomamos una decisión que a la larga nos puede terminar destruyendo".

Sobre el proceso creativo

La elaboración del manuscrito atravesó un proceso de depuración de varios años. Los primeros capítulos fueron redactados en 2007 y el primer borrador quedó concluido en 2012. Pero el paso hacia la versión definitiva exigió una reestructuración severa, ya que una primera devolución externa del director de cine Javier Palleiro lo llevó a alterar el orden de los capítulos retrospectivos para evitar caídas en el ritmo narrativo y, posteriormente, los señalamientos del guionista Marcelo Almeida motivaron la eliminación de pasajes accesorios y diálogos cotidianos que no aportaban al relato. El proceso culminó con el trabajo de corrección de estilo junto a María Rama. Como resultado de estas revisiones, el texto original pasó de más de 100.000 palabras a unas 83.000 finales

Para llevar a cabo este recorte, el autor confesó que debió distanciarse emocionalmente del borrador inicial: "Tuve que despojarme de ese afecto que uno tiene por lo escrito. Ese proceso necesita tiempo, necesita reposo, porque al principio el cuento es como un hijo". El objetivo de este recorte, agregó, apuntó a potenciar la fluidez del relato: "La búsqueda fue conservar la historia y, al mismo tiempo, eliminar todo aquello que pudiera interponerse entre ella y el lector".

La obra final, que hoy está a la venta, representa para Garay la consolidación de un objetivo largamente trabajado en paralelo a sus responsabilidades profesionales y familiares. "Significa mi reafirmación como escritor porque de alguna manera, necesitaba una validación".

Con respecto a la crítica que ha recibido el libro, se mostró muy entusiasmado y agradecido por las buenas repercusiones y reseñas positivas que recibió. "Me abre la puerta para poder continuar con otra novela que está en camino", concluyó sembrando la semilla de un nuevo misterio.