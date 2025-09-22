Carrera impulsa la Zona Franca Industrial de Rivera para revalorizar la relación con Brasil

En su audición semanal en la radio local, Carrera subrayó que esta iniciativa tiene una década de ser concebida y ocho años de estar en desarrollo, y que es "muy importante" para la región. El exsenador, oriundo de Minas de Corrales, resaltó que es la primera vez que un gobierno nacional muestra un interés real en la relación con el país vecino, una postura que se evidencia en las recientes medidas de frontera impulsadas por el actual Poder Ejecutivo.