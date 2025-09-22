Carrera impulsa la Zona Franca Industrial de Rivera para revalorizar la relación con Brasil

El exsenador Charles Carrera, del Movimiento de Participación Popular (MPP), ha puesto en valor la necesidad de que Uruguay fortalezca su vínculo con Brasil, destacando que el proyecto de una Zona Franca Industrial en Rivera es una pieza clave para lograrlo. Según Carrera, este proyecto, que se trabaja en conjunto con el intendente de Rivera, Richard Sanders, cuenta con el respaldo del presidente Yamandú Orsi.
En su audición semanal en la radio local, Carrera subrayó que esta iniciativa tiene una década de ser concebida y ocho años de estar en desarrollo, y que es "muy importante" para la región. El exsenador, oriundo de Minas de Corrales, resaltó que es la primera vez que un gobierno nacional muestra un interés real en la relación con el país vecino, una postura que se evidencia en las recientes medidas de frontera impulsadas por el actual Poder Ejecutivo.
El peso de Brasil en la economía uruguaya
Carrera enfatizó el rol de Brasil como principal destino de las exportaciones de Uruguay. "El destino de las exportaciones uruguayas el año pasado, 2.060 millones de dólares fueron a Brasil", explicó, y comparó esta cifra con la suma de las exportaciones a otros mercados importantes como Países Bajos, Turquía, Argentina y Estados Unidos, que alcanzaron los 2.051 millones de dólares en total.
Además, el exsenador destacó el flujo económico que atraviesa la frontera: "El 63% de un total de 3.757 millones de dólares ingresa a Uruguay por los puntos fronterizos con Brasil", afirmó, lo que refuerza la relevancia de la región y la importancia de proyectos como la Zona Franca.
Gira nacional para la difusión del Presupuesto
En un anuncio relacionado, Carrera informó que el subsecretario de Economía, Martín Valcorba, visitará Rivera el 3 ó 4 de octubre. Esta visita se enmarca en las giras organizadas por el Frente Amplio para difundir los detalles del Presupuesto Nacional, lo que demuestra la cercanía del gobierno central con el interior del país.