¿Qué podría desencadenar una crisis económica peor que la del 2008 según la OMC?

A inicios de 2025, la OMC estimaba un crecimiento de aproximadamente 3% para el comercio de bienes y servicios en todo el mundo, pero en abril pasado, el organismo tuvo que ajustar sus previsiones a -0,2% tras la entrada en vigor de los numerosos aranceles impuestos por el presidente estadounidense, Donald Trump. Tras las negociaciones del pasado mes de agosto, la cifra se reajustó a 0,9% para 2025.

Hill admitió que es innegable el efecto de las tarifas de Trump sobre las proyecciones de 2026, no obstante, afirmó que la mayor parte de los países afectados por el proteccionismo estadounidense han actuado de conformidad con lo previsto en las normativas de la OMC y han apostado por el diálogo en lugar de emprender guerras arancelaria.

Globalización 2.0

Al respecto, la directora precisó que la organización promueve desde hace varios años lo que se ha dado a llamar una "globalización 2.0" que permita incorporar a más personas, regiones y países en las cadenas de valor y en los potenciales beneficios del comercio.

En concreto, se identificaron cinco retos a los que habrá de prestarse atención en los próximos años: mejorar la recolección de información sobre las regulaciones, aprender de los casos de países exitosos, identificar sectores de especialización a través de un enfoque competitivo y promover exportaciones de servicios a través de agencias especializadas de promoción.