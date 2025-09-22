¿Qué podría desencadenar una crisis económica peor que la del 2008 según la OMC?

La división de la economía mundial en dos bloques, encabezados por China y Estados Unidos (EEUU), podría desencadenar una crisis económica todavía mayor que la que se vivió entre los años 2008 y 2009, avisó la directora general adjunta de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Johanna Hill.
"Existe una preocupación de que si se crearan dos bloques comerciales, el impacto sobre el PIB mundial sería importante, posiblemente mayor que el que se sintió en la crisis financiera del 2008-2009. Y los que más sentirían ese impacto, tal vez a doble dígito, serían los países menos desarrollados", sostuvo Hill en una entrevista con Bloomberg.
Impactos y desafíos planteados por la OMC
La funcionaria estimó que las guerras comerciales en curso han impactado decisivamente en las proyecciones de crecimiento global de mercancías, debido a la imprevisibilidad e inestabilidad de las relaciones comerciales. "No debemos menospreciar el tema de la incertidumbre que pueden causar los cambios en las políticas comerciales y cómo eso puede afectar a los actores económicos", apuntó.
A inicios de 2025, la OMC estimaba un crecimiento de aproximadamente 3% para el comercio de bienes y servicios en todo el mundo, pero en abril pasado, el organismo tuvo que ajustar sus previsiones a -0,2% tras la entrada en vigor de los numerosos aranceles impuestos por el presidente estadounidense, Donald Trump. Tras las negociaciones del pasado mes de agosto, la cifra se reajustó a 0,9% para 2025.
Hill admitió que es innegable el efecto de las tarifas de Trump sobre las proyecciones de 2026, no obstante, afirmó que la mayor parte de los países afectados por el proteccionismo estadounidense han actuado de conformidad con lo previsto en las normativas de la OMC y han apostado por el diálogo en lugar de emprender guerras arancelaria.
Globalización 2.0
Al respecto, la directora precisó que la organización promueve desde hace varios años lo que se ha dado a llamar una "globalización 2.0" que permita incorporar a más personas, regiones y países en las cadenas de valor y en los potenciales beneficios del comercio.
En concreto, se identificaron cinco retos a los que habrá de prestarse atención en los próximos años: mejorar la recolección de información sobre las regulaciones, aprender de los casos de países exitosos, identificar sectores de especialización a través de un enfoque competitivo y promover exportaciones de servicios a través de agencias especializadas de promoción.