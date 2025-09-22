Organizaciones sociales denuncian vínculos comerciales de Uruguay con Israel y bloquean Puerto de Montevideo

En el comunicado difundido durante la movilización, los colectivos denunciaron que Uruguay “vende vacas y compra armas, armas ‘probadas’ en los cuerpos palestinos”, y advirtieron que los acuerdos comerciales con Israel “alimentan a los mismos que obligan a morir de hambre a hombres, mujeres e infancias en Gaza”. Según los datos citados, casi 400 personas han muerto de hambre en ese territorio, la mitad de ellas niños y niñas.