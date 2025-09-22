La Coordinación por Palestina junto a la Coordinadora Marítima Portuaria realizó este lunes una acción en el acceso norte del Puerto de Montevideo para denunciar los lazos comerciales entre Uruguay e Israel. La protesta se centró en la exportación de ganado en pie hacia ese país y buscó visibilizar lo que las organizaciones califican como “complicidad” con un “régimen genocida”.
Estado genocida
Organizaciones sociales denuncian vínculos comerciales de Uruguay con Israel y bloquean Puerto de Montevideo
"Estamos acá, entorpeciendo el cargamento de ganado a Israel, para visibilizar, denunciar y rechazar todos los vínculos con un estado genocida."