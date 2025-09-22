El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, arribó este lunes a Nueva York con motivo de la Asamblea General de la ONU y de un homenaje a José Mujica. Al llegar, participó en una rueda de prensa donde se refirió a la situación internacional.
Llamado a la paz
Orsi llegó a Nueva York y alertó sobre "agravamiento" de conflictos en Gaza y Ucrania
"Gaza y Ucrania es lo que más va a estar sobre la mesa. Hay que dar ese tipo de señales, se mide en un tiempo donde, parecería, no haber lugares para grises", expresó el mandatario.