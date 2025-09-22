Hacete socio para acceder a este contenido

Política Orsi | Gaza |

Llamado a la paz

Orsi llegó a Nueva York y alertó sobre "agravamiento" de conflictos en Gaza y Ucrania

"Gaza y Ucrania es lo que más va a estar sobre la mesa. Hay que dar ese tipo de señales, se mide en un tiempo donde, parecería, no haber lugares para grises", expresó el mandatario.

El presidente Yamandú Orsi.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
"Se observa un agravamiento preocupante de los conflictos en Gaza y Ucrania", señaló el mandatario, subrayando la necesidad de encontrar "soluciones pacíficas a los problemas que enfrenta el mundo". Orsi agregó que "aunque se busque resolución, las tensiones parecen aumentar" y aseguró que estos temas estarán en el centro de las conversaciones.

El presidente también mencionó que seguirá con atención los discursos de líderes como Donald Trump y Luis Inácio Lula da Silva, y destacó la importancia del multilateralismo: "Para un país como el nuestro, resaltar estos valores es fundamental".

Agenda en Nueva York

El martes 23 de septiembre el presidente Orsi intervendrá en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Su discurso está previsto para las 13:45 (hora de Uruguay). Por la tarde, se reunirá con Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El miércoles 24 de septiembre participará en la mesa redonda de alto nivel “En defensa de la democracia: lucha contra el extremismo” junto a los presidentes de Chile, Brasil, España y Colombia. Más tarde, asistirá a un homenaje al expresidente José Mujica, organizado por el Congreso Panamericano, el Foro Iniciativa Mujica y el Remarque Institute de la Universidad de Nueva York.

Temas

