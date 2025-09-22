Orsi llegó a Nueva York y alertó sobre "agravamiento" de conflictos en Gaza y Ucrania

El presidente también mencionó que seguirá con atención los discursos de líderes como Donald Trump y Luis Inácio Lula da Silva, y destacó la importancia del multilateralismo: "Para un país como el nuestro, resaltar estos valores es fundamental".

Agenda en Nueva York

El martes 23 de septiembre el presidente Orsi intervendrá en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Su discurso está previsto para las 13:45 (hora de Uruguay). Por la tarde, se reunirá con Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El miércoles 24 de septiembre participará en la mesa redonda de alto nivel “En defensa de la democracia: lucha contra el extremismo” junto a los presidentes de Chile, Brasil, España y Colombia. Más tarde, asistirá a un homenaje al expresidente José Mujica, organizado por el Congreso Panamericano, el Foro Iniciativa Mujica y el Remarque Institute de la Universidad de Nueva York.