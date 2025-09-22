Conflicto en el Sodre: sindicato rechazó que jerarca denunciado por acoso fue reincorporado por el MEC

G1eQ4r9WkAANpBc

"Deterioro institucional"

“Mientras se eliminan producciones artísticas y contratos que fortalecían la creatividad colectiva, se crean cargos de confianza con salarios desproporcionados, sin un plan claro ni una estrategia de gestión”, cuestionaron desde la Atanar.

Según la asociación, el Auditorio “está siendo sometido a un deterioro institucional acelerado que atenta contra la cultura nacional”, así como también contra quienes sostienen “su excelencia artística y técnica”. “Exigimos respeto, transparencia y responsabilidad. Defendemos la cultura pública, el trabajo digno y la construcción colectiva que hizo grande a nuestro Auditorio”, dice el comunicado publicado por el sindicato.

“Esta preocupación se agrava al observar que, en los últimos tiempos, esta persona (Couto) ha sido ubicada por el Consejo Directivo en espacios de poder cada vez más relevantes, lo que refuerza un mensaje alarmante hacia el conjunto de trabajadoras y trabajadores”, advirtieron. Por lo que desde el sindicato resaltaron la “relevancia y gravedad” de esta situación, así como también su “preocupación” por otro tipo de decisiones que “han contribuido al profundo deterioro del ámbito laboral”.

Cuestionan proyecto que modifica estructura del Sodre

Entre ellas, Atanar cuestionó que el pasado 1° de setiembre, a través de la resolución nº 778-2025, se aprobó el proyecto “Fortalecimiento de la Dirección de Espectáculos del Sodre” -a cargo del jerarca denunciado- que "modifica la estructura del Sodre, estableciendo una centralización de la comunicación con el Consejo Directivo".

Atanar considera que "esta reestructura, lejos de promover una ‘democratización’ o favorecer el diálogo institucional, tiende a concentrar el poder, limitar la participación y reducir los espacios de interlocución plural, además de desarticular sistemas y espacios de trabajo construidos durante los últimos 15 años”.

El sindicato de técnicos del Sodre insiste en que el proyecto en cuestión es “inoportuno y poco prudente”.