Petro pide a China intervenir en Gaza con una fuerza de paz

"Acabar con el genocidio significa una fuerza armada de paz de Naciones Unidas, sin la Europa genocida, sin Estados Unidos genocida. Que se acabe el genocidio (…) Nadie lo va a perdonar por generaciones", sentenció.

Petro y el ambiente

Durante el discurso, Petro entabló una relación directa entre la crisis climática, la política internacional de drogas y el conflicto en Gaza.

"La guerra en el mundo es de la codicia contra la vida", afirmó.

Petro también criticó con dureza el papel de Naciones Unidas, a la que acusó de haber perdido legitimidad al no actuar con contundencia ante la ofensiva israelí en Palestina ni en la erradicación forzosa de cultivos ilícitos en Colombia.

"Los misiles no caen sobre donde está el flujo del narcotráfico, que es en Miami, Dubái o París, sino sobre la pobreza", afirmó.

Guerra a las drogas

El mandatario recordó que las políticas de drogas y migración actuales son una prolongación de los modelos coloniales, desde su perspectiva.

Aprovechó también para cuestionar a las potencias occidentales, que en el pasado, dijo, esclavizaron a los pueblos del sur global y actualmente continúan ejerciendo formas de dominación, incluso impidiendo el ingreso de migrantes latinoamericanos a sus territorios.

Finalmente, el mandatario colombiano urgió a una movilización global para detener la masacre de civiles inocentes en Gaza y evitar el colapso climático.

(Sputnik)