"Que genocidio berreta", dirigente sionista de Maldonado se burló de las denuncias

En declaraciones a la emisora FM Gente de Maldonado, Schamis se refirió de forma ironica al genocidio que la ONU denuncia que Israel está cometiendo en Gaza. “Llamar genocida al Estado de Israel es otra barbaridad que hoy escuchamos con asiduidad”, indicó. En este sentido dio a entender que Israel cuenta con medios como para destruir todo el territorio. “Dicen que tiene el mejor ejército. El mejor ejército del mundo que podría, en teoría, borrar Gaza en 15 minutos, pero resulta que la población en Gaza en los últimos años ha crecido. Que genocidio berreta, que genocidio fallido”, ironizó. “Habrá que darles clase de como hacer las cosas”, se burló.