El Plenario Departamental del Frente Amplio en Montevideo emitió una declaración en la que respalda "el marco del cumplimiento del programa departamental" de la gestión iniciada por Mario Bergara. El comunicado, difundido a dos meses de la asunción del nuevo gobierno departamental, reafirma el "total apoyo y compromiso de trabajar de manera mancomunada con el proyecto frenteamplista que lidera la gestión, garantizando la continuidad del proceso de cambios que ha caracterizado a Montevideo."
Política
Plenario del FA en Montevideo respalda a Bergara y destaca la importancia del diálogo político
En su comunicado, el Plenario Departamental del FA denuncia que la IM sufrió "fuerte discriminación y condicionamientos" por parte del gobierno de coalición.