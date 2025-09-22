Plenario del FA en Montevideo respalda a Bergara y destaca la importancia del diálogo político.

En la misma línea, la declaración hace referencia a las transformaciones necesarias para el área metropolitana, mencionando específicamente la movilidad, el desarrollo ambiental y las políticas de vivienda. En un pasaje que alude a la gestión anterior, el Plenario afirma que estas acciones "permitirá dejar atrás la fuerte discriminación y los condicionamientos sufridos en el período anterior por parte del gobierno de coalición, como ya fue expresado por el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio".

Finalmente, el Plenario Departamental enfatiza que el futuro del proyecto se construirá con la participación activa de sus bases y la ciudadanía. El comunicado concluye con la convicción de que "el trabajo conjunto del gobierno departamental, los concejos municipales, los concejos vecinales, la fuerza política y las organizaciones sociales y barriales seguirá consolidando un proyecto popular con perspectiva de avance para todos y todas los montevideanos". Por ello, aseguran que se encuentran "definiendo un plan político que oriente las acciones a desarrollar en contacto permanente con vecinas y vecinos".

Comunicado completo: