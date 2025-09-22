Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Plenario | Mario Bergara | IM

Política

Plenario del FA en Montevideo respalda a Bergara y destaca la importancia del diálogo político

En su comunicado, el Plenario Departamental del FA denuncia que la IM sufrió "fuerte discriminación y condicionamientos" por parte del gobierno de coalición.

Plenario del FA en Montevideo respalda a Bergara y destaca la importancia del diálogo político.

Plenario del FA en Montevideo respalda a Bergara y destaca la importancia del diálogo político.

 Foto: Mauricio Zina / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El Plenario Departamental del Frente Amplio en Montevideo emitió una declaración en la que respalda "el marco del cumplimiento del programa departamental" de la gestión iniciada por Mario Bergara. El comunicado, difundido a dos meses de la asunción del nuevo gobierno departamental, reafirma el "total apoyo y compromiso de trabajar de manera mancomunada con el proyecto frenteamplista que lidera la gestión, garantizando la continuidad del proceso de cambios que ha caracterizado a Montevideo."

Uno de los puntos destacados de la declaración es la valoración positiva del diálogo político en un contexto de tensiones. El Plenario Departamental asegura que, "en un escenario político en el que la oposición ha asumido una postura crítica que ha planteado tensiones para la implementación de las acciones del gobierno nacional y departamental, valoramos positivamente los canales de diálogo abiertos, que permiten alcanzar puntos de acuerdo".

El documento también subraya que esta apertura no implica una renuncia a los principios de la fuerza política. El Plenario reafirma su compromiso "con los valores que identifican al Frente Amplio: solidaridad, equidad, diversidad, igualdad de género y de generaciones".

En la misma línea, la declaración hace referencia a las transformaciones necesarias para el área metropolitana, mencionando específicamente la movilidad, el desarrollo ambiental y las políticas de vivienda. En un pasaje que alude a la gestión anterior, el Plenario afirma que estas acciones "permitirá dejar atrás la fuerte discriminación y los condicionamientos sufridos en el período anterior por parte del gobierno de coalición, como ya fue expresado por el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio".

Finalmente, el Plenario Departamental enfatiza que el futuro del proyecto se construirá con la participación activa de sus bases y la ciudadanía. El comunicado concluye con la convicción de que "el trabajo conjunto del gobierno departamental, los concejos municipales, los concejos vecinales, la fuerza política y las organizaciones sociales y barriales seguirá consolidando un proyecto popular con perspectiva de avance para todos y todas los montevideanos". Por ello, aseguran que se encuentran "definiendo un plan político que oriente las acciones a desarrollar en contacto permanente con vecinas y vecinos".

Comunicado completo:

WhatsApp Image 2025-09-22 at 15.51.03

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar