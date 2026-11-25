Para Uber, la medida limita la libertad de elección de los usuarios y cuestiona que se avance con una modificación sin evaluar integralmente sus efectos sobre el sistema de movilidad.

Proyecto aprobado en comisión

El proyecto fue aprobado en la Comisión de Movilidad Urbana con los votos de los ediles del Frente Amplio (FA) y de la Lista 1 del Partido Nacional. En principio, cuenta con los respaldos necesarios para alcanzar la mayoría simple en el plenario.

La iniciativa se origina en un planteo de la Gremial Única del Taxi (CPATU), mediante una carta dirigida al edil frenteamplista Gonzalo Sánchez, del Movimiento de Participación Popular (MPP).

En la nota, firmada por Oscar Dourado y Enrique Mera, la gremial solicitó que las aplicaciones no pudieran procesar ni adjudicar viajes correspondientes al servicio de taxímetro. Consideran que la combinación de taxis y vehículos particulares en una misma plataforma genera confusiones entre los usuarios, debido a que se trata de servicios con regímenes tarifarios diferentes.

A partir de ese planteo, Sánchez elaboró una propuesta para modificar el decreto departamental 36.197, que regula el transporte oneroso de pasajeros contratado mediante plataformas electrónicas.

Establece limitaciones

El proyecto establece que las aplicaciones no podrán "ofrecer, procesar, intermediar ni adjudicar" viajes de taxímetro. También dispone que los permisarios y conductores de taxis no podrán aceptar viajes contratados a través de esas plataformas.

La prohibición no alcanza a los sistemas de radiotaxi ni a otros mecanismos de despacho que utilicen exclusivamente la tarifa oficial. La propuesta prevé sanciones para quienes incumplan la disposición y establece un plazo de 90 días para que la Intendencia reglamente el decreto.