Entre sus ejes principales, propone fortalecer la prevención desde edades tempranas, mejorar la valoración del riesgo y el acceso a la justicia, y acompañar a las mujeres en el acceso a vivienda, trabajo y cuidados, así como incorporar medidas frente a la violencia digital y la violencia vicaria.

Un modelo integrado de atención

Durante la jornada, además, se suscribió un acuerdo interinstitucional para crear el Centro de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia Basada en Género. Xavier, explicó que la iniciativa responde a la necesidad de integrar las respuestas estatales, ante la problemática que representa la violencia para el país.

El nuevo dispositivo articulará en un mismo espacio el trabajo de seis instituciones: Inmujeres, el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y el Poder Judicial.

El modelo, que toma como referencia experiencias internacionales como el Polo de la Mujer de Córdoba, comenzará a implementarse en Montevideo con proyección de extenderse al resto del territorio.

Prevención, despliegue territorial y respuesta estatal

La directora de Inmujeres sostuvo que vivir libre de violencia constituye un derecho humano y aseguró que el plan fue elaborado en diálogo con representantes de diversos sectores. Es fundamental trabajar en la prevención, mediante la transformación de las relaciones desiguales de poder y los patrones culturales.

En ese sentido, destacó que ocho de cada diez mujeres que recurren a los centros de atención residen en el interior del país y recordó la importancia de difundir la línea gratuita de orientación 0800 4141 (o *4141 desde celulares).

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, señaló que la violencia basada en género reviste carácter de emergencia nacional. Reconoció que aún persisten desafíos en la respuesta estatal y que, frente a los compromisos asumidos por distintos organismos, de cuyo nivel de avance se rinde cuentas cada 8 de marzo, resulta imprescindible redoblar esfuerzos.

Civila subrayó que la respuesta debe ser preventiva e integral, basada en la educación y la transformación de pautas culturales, lo que exige involucrar activamente a los varones en la construcción de vínculos libres de violencia. Asimismo, valoró que el nuevo modelo de atención integral evitará la revictimización de las mujeres que hoy deben pasar por múltiples instancias para relatar su situación.

El abordaje desde el sistema de salud

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, afirmó que garantizar una vida libre de violencia es una obligación estatal y advirtió que, dado que menos de una de cada diez mujeres en situación de violencia realiza una denuncia, los centros de salud suelen ser el primer espacio donde es posible detectar el riesgo y brindar escucha.

Para fortalecer esa capacidad de respuesta, el MSP implementó junto a Inmujeres la Estrategia de Formación para la Igualdad, con cursos dirigidos a trabajadores de la salud, además de equipos de referencia para la atención a varones que ejercen violencia.

Lustemberg detalló que la meta asistencial exige a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y a 40 prestadores privados priorizar la respuesta ante la violencia sexual contra niños y adolescentes, con capacitaciones en todo el país.

Asimismo, anunció la firma de un convenio con la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) para revisar las historias clínicas de los casos que derivaron en femicidio, con el fin de identificar los momentos en que no se alcanzó a identificar el riesgo.

La cartera también elaborará un manual sobre violencia obstétrica, un protocolo de violencia institucional, la primera guía de buenas prácticas de atención de personas intersexuales y un protocolo de actuación para equipos que hacen la recepción de recién nacidos con variación de las características sexuales.

Cifras del Sistema de Información de Género

Durante la presentación se difundieron los principales indicadores de atención registrados entre octubre de 2025 y setiembre de 2026:

Servicios especializados: Los 35 servicios de atención psicosocial y legal distribuidos en los 19 departamentos asistieron a 5.919 mujeres. De ese total, 3.175 consultaron por primera vez (un 19,2 % más que en el período anterior), más de ocho de cada diez residen fuera de Montevideo y una de cada tres contaba con una medida de protección con tobillera.

Orientación telefónica y digital: La línea gratuita 0800 4141 atendió 8.721 llamadas (un incremento del 6,5 %), mientras que el portal de ingreso recibió 559 solicitudes de mujeres en situación de riesgo.

Dispositivos habitacionales: 202 personas (98 mujeres y 104 niños y adolescentes) ingresaron a los centros 24 horas y al dispositivo de urgencia habitacional. Además, el programa Alternativas Habitacionales, junto al Ministerio de Vivienda y Mevir, cuenta con 245 contratos de alquiler activos.

Atención a varones: 1.338 varones que ejercen violencia fueron atendidos en los 19 servicios especializados en evaluación de riesgo y promoción de cambios.

Situación de trata y trabajo territorial: El servicio nacional de atención a mujeres en situación de trata (que volvió a abrir en abril de 2025) registró 45 nuevos ingresos y acompañó 65 situaciones. Por su parte, los dispositivos de articulación territorial realizaron 2.502 acciones de sensibilización, difusión y derivación y el equipo territorial de Montevideo concretó 449.