Casupá: OSE aprobó pliego de licitación para la construcción de represa

El directorio de OSE aprobó este jueves 25 de junio por mayoría el texto del pliego de la licitación para la construcción de la represa de Casupá con una inversión estimada en US$ 130 millones de dólares. La obra será financiada con un préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).
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A favor del pliego, votaron el presidente de OSE, Pablo Ferreri, y el vicepresidente, Guillermo Caraballo; en contra, lo hizo el director, en representación del Partido Colorado, José Amy.
A partir de ahora, se inicia un proceso interno para el que precalificaron cuatro consorcios.
Los consorcios en carrera por Casupá
* CCCC-YREC-Impacto (integrado por las empresas CCCC Water Resources and Hidropower Construction Co..Ltda.; YellowRiver Engineering Consulting Co-Ltd; e Impacto Construcciones S.A.).
* Consorcio Casupá (integrado por SinoHydro10 y Grinor).
* Rovella CVC.
* Consorcio Constructor de Presas Uruguay (Traxpalco- Berkes y Toniolo Busnello).
Cómo sigue el proceso
El objetivo del gobierno es adjudicar la obra a fin de año, una vez obtenida la autorización ambiental y previo pasaje por el Tribunal de Cuentas. La idea es que las obras comiencen a principios de 2027 y finalicen en 2029.
Posteriormente, comenzará el llenado del embalse que, dependiendo de las lluvias, demandará de seis meses a un año.
Objetivos del proyecto
La obra asegurará un embalse con una capacidad de 118 millones de metros cúbicos de agua, el doble que la represa de Paso Severino.
El objetivo final del proyecto es asegurar el abastecimiento de agua potable de la zona metropolitana hasta 2045.