Casupá: OSE aprobó pliego de licitación para la construcción de represa

Los consorcios en carrera por Casupá

* CCCC-YREC-Impacto (integrado por las empresas CCCC Water Resources and Hidropower Construction Co..Ltda.; YellowRiver Engineering Consulting Co-Ltd; e Impacto Construcciones S.A.).

* Consorcio Casupá (integrado por SinoHydro10 y Grinor).

* Rovella CVC.

* Consorcio Constructor de Presas Uruguay (Traxpalco- Berkes y Toniolo Busnello).

Cómo sigue el proceso

El objetivo del gobierno es adjudicar la obra a fin de año, una vez obtenida la autorización ambiental y previo pasaje por el Tribunal de Cuentas. La idea es que las obras comiencen a principios de 2027 y finalicen en 2029.

Posteriormente, comenzará el llenado del embalse que, dependiendo de las lluvias, demandará de seis meses a un año.

Objetivos del proyecto

La obra asegurará un embalse con una capacidad de 118 millones de metros cúbicos de agua, el doble que la represa de Paso Severino.

El objetivo final del proyecto es asegurar el abastecimiento de agua potable de la zona metropolitana hasta 2045.