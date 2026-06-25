Orsi manifestó solidaridad con Venezuela y puso a disposición ayuda de Uruguay

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OrsiYamandu/status/2069971249485259118&partner=&hide_thread=false A raíz del terremoto que afectó hoy a Venezuela, Uruguay expresa su solidaridad con las autoridades y el pueblo venezolano. Seguimos con atención la evolución de la situación y reiteramos nuestra disposición a colaborar en lo que el gobierno venezolano considere necesario. — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) June 25, 2026

Cancillería con Venezuela

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió una declaración en la misma línea: "La República Oriental del Uruguay expresa su solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela, ante los sismos de alta intensidad que se produjeron en la tarde de este miércoles en la zona cercana a Caracas y otras regiones del país".

Indica la Cancillería que sigue "con atención las informaciones que emanan de Venezuela en torno al impacto causado por los terremotos, deseando que las tareas de rescate de las personas afectadas transcurran exitosamente".

De esta manera, la Sección Consular de Uruguay en Venezuela se encuentra en contacto con la comunidad de compatriotas en dicho país, a efectos de corroborar su estado de salud. A tales efectos se informa el número de contacto de emergencia: +58 424 238 03 70

"El Gobierno uruguayo se pone a disposición del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para apoyar de las formas que estén a su alcance en las arduas tareas que tiene por delante y reitera su solidaridad con el hermano pueblo venezolano", concluye.

Dos sismos

Dos potentes terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieron Venezuela el miércoles, seguidos por una treintena de réplicas.

Al menos 188 personas murieron y más de 1.500 resultaron heridas, mientras que 157 permanecen desaparecidas y numerosas viviendas quedaron destruidas.

El estado de La Guaira, cerca de Caracas, fue el más afectado, al quedarse sin cobertura móvil ni internet.

Además, los hospitales regionales están colapsados, los comercios cerrados y el transporte público interrumpido, y se observa a muchas personas con maletas y bolsos en las calles, presumiblemente intentando abandonar la ciudad.