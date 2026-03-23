Celac, denuncia de Lula y el rol de EEUU: Brenta analizó el escenario regional

No obstante, advirtió que el contexto internacional es especialmente complejo y marcado por múltiples conflictos armados. En ese sentido, afirmó que el mundo atraviesa un momento de gran inestabilidad. “Estamos en un momento muy particular del escenario mundial, quizá el más grave desde la Segunda Guerra Mundial, en lo que tiene que ver con la intensidad, con más de 60 conflictos armados en el mundo”, sostuvo.

En ese marco, valoró que en la Celac se haya reafirmado la idea de América Latina y el Caribe como una zona de paz, una consigna histórica del bloque que, según señaló, adquiere hoy mayor relevancia ante el escenario internacional. Según explicó, mientras crecen los conflictos bélicos y el gasto militar a nivel global, problemas estructurales como el hambre o la pobreza continúan sin resolverse.

Brenta también destacó la importancia de fortalecer la cooperación Sur-Sur, especialmente entre América Latina y África, regiones que —según indicó— tendrán un papel relevante en el futuro, particularmente en la producción de alimentos.

El rol de EEUU

Consultado sobre el rol de Estados Unidos y su influencia en la región, el senador fue crítico con la política exterior estadounidense y mencionó situaciones como el bloqueo a Cuba. En ese sentido, recordó que el Frente Amplio impulsó en el Senado una declaración de respaldo al levantamiento del bloqueo por razones humanitarias, pero no contó con los votos de la oposición.

“La situación de Cuba es muy grave”, afirmó, y agregó que existen acciones de solidaridad internacional vinculadas al envío de medicamentos, alimentos y apoyo en materia energética.

El senador también se refirió a la denuncia del presidente Lula sobre presiones políticas en la región y sostuvo que existe una disputa de carácter geopolítico y narrativo. En esa línea, consideró que desde América Latina se debe construir una visión alternativa del orden mundial.

“Es muy importante que se construya un relato alternativo, una narrativa diferente, que muestre que hay otro mundo que quiere vivir de otra manera, bajo otras reglas y que no vamos a entrar en una nueva colonización”, expresó.

Para Brenta, más allá de que la Celac no siempre logre declaraciones conjuntas sobre todos los temas, el hecho de que los países de la región discutan estos asuntos y hagan oír sus posiciones ya representa un paso relevante en el actual escenario internacional, marcado por la incertidumbre y los conflictos.