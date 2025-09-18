Tras una larga crisis económica, se confirmó hoy el cierre definitivo de la emblemática empresa quesera Howald y Krieg, conocida históricamente como ex Alpa. Con más de 75 años de trayectoria, su cierre marca el fin de una era para la industria local.
Todo lo bueno se termina
Cerró histórica empresa dedicada a la producción de quesos de Nueva Helvecia
La tradicional empresa Howald y Krieg conocida como ex Alpa comunicó el cierre definitivo de sus puertas, luego de 75 años en la producción de quesos.