Todo lo bueno se termina

Cerró histórica empresa dedicada a la producción de quesos de Nueva Helvecia

La tradicional empresa Howald y Krieg conocida como ex Alpa comunicó el cierre definitivo de sus puertas, luego de 75 años en la producción de quesos.

Por Redacción de Caras y Caretas

Tras una larga crisis económica, se confirmó hoy el cierre definitivo de la emblemática empresa quesera Howald y Krieg, conocida históricamente como ex Alpa. Con más de 75 años de trayectoria, su cierre marca el fin de una era para la industria local.

La empresa, que enfrentaba serias dificultades financieras y no consiguió el apoyo necesario para reactivar sus operaciones, optó por una dolorosa decisión. Toda su maquinaria fue vendida a una compañía de Tacuarembó y ya se ha completado su traslado.

Los fondos obtenidos de esta venta se utilizarán para cubrir la totalidad de las indemnizaciones de los 18 trabajadores despedidos, así como para saldar las deudas con proveedores, insumos y otros compromisos legales pendientes.

El cierre de la ex Alpa no solo pone fin a una etapa productiva que fue clave en el desarrollo de la colonia suiza, sino que también deja un gran vacío en el sector lácteo de la región, que siempre la consideró un referente de calidad y de tradición familiar.

(Con información de Diario Helvecia)

