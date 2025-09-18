Caggiani: "El gobierno tiene una posición bastante responsable" respecto a Gaza

Agregó que hay acuerdo "en términos generales” en la coalición y el gobierno con el contenido de la declaración. Respecto a la calificación de genocidio sobre la acción militar de Israel en la Franja de Gaza, Caggiani sostuvo que “cada uno tiene su visión”.

“Creo que el gobierno ha dado señales importantes, primero de tener una posición preocupada sobre esta situación”, indicó. Y agregó que el país “ha tenido participación activa en varios grupos” internacionales, como Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional o la Corte Interamericana de Justicia.

“Hay por lo menos una posición bastante responsable del gobierno de Uruguay”, sentenció.

En ese sentido opinó que el gobierno representa a todos los uruguayos, mientras que las bancadas del FA representan a los frenteamplistas y la fuerza política también. “Por tanto, hay roles diferentes y no todos tenemos que decir lo mismo”, aseveró.

Frente Amplio se define

Este jueves las bancadas parlamentarias del Frente Amplio emitieron una declaración en la que expresan su “más firme condena” a las acciones militares desarrolladas por el gobierno de Benjamín Netanyahu en la Ciudad de Gaza. El documento manifiesta una “profunda preocupación” por el agravamiento de las condiciones de vida del pueblo palestino tanto en Gaza como en Cisjordania.

Según el pronunciamiento, la ofensiva israelí perpetúa la destrucción sistemática de infraestructura y obliga a nuevos desplazamientos de cientos de miles de personas. El Frente Amplio recuerda que estas acciones se producen en un contexto de creciente condena internacional, reflejada en la reciente resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas respaldada por 142 países —entre ellos Uruguay— en apoyo a la “Declaración de Nueva York sobre el Arreglo Pacífico de la Cuestión de Palestina y la Implementación de la Solución Biestatal”.