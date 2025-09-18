Frente Amplio condena acciones militares en Gaza y reclama cese inmediato al fuego

Asimismo, el Frente Amplio expresó su apoyo a la Flotilla Global Sumud, iniciativa de la sociedad civil que busca entregar ayuda humanitaria a Gaza, y manifestó su preocupación por la seguridad de los tripulantes, incluidos compatriotas uruguayos.

De cara a la próxima Asamblea General de la ONU, la fuerza política recordó que Uruguay reconoció al Estado Palestino en 2011, durante el gobierno de José Mujica, y valoró el llamado de 15 países a avanzar hacia la solución de dos Estados.

Finalmente, la declaración reitera el reclamo de un cese inmediato al fuego, la apertura del acceso humanitario bajo la coordinación de Naciones Unidas, la liberación de rehenes israelíes y de palestinos detenidos en condiciones irregulares, así como el fin de la colonización en Cisjordania. El comunicado concluye apelando a la urgencia de retomar negociaciones que conduzcan a la convivencia en paz y seguridad de un Estado israelí y un Estado palestino.