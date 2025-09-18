Las bancadas parlamentarias del Frente Amplio emitieron una declaración en la que expresan su “más firme condena” a las acciones militares desarrolladas por el gobierno de Benjamín Netanyahu en la Ciudad de Gaza. El documento manifiesta una “profunda preocupación” por el agravamiento de las condiciones de vida del pueblo palestino tanto en Gaza como en Cisjordania.
Profunda preocupación
Frente Amplio condena acciones militares en Gaza y reclama cese inmediato al fuego
Las bancadas del Frente Amplio critican el accionar de Israel y señalan que el "genocidio en curso" es injustificado.