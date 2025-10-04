Un Nacional en problemas recibe a Cerro Largo en el Gran Parque Central

Es por eso que el triunfo se hace impostergable para encarar la recta final de un Uruguayo que ya tiene seguro a Liverpool en la definición por haber obtenido el Apertura y con el antecedente de no haberse coronado en las últimas dos ediciones a nivel local.

Semana con problemas

Tampoco estuvo quieta la semana en cuanto a las novedades deportivas, ya que un par de lesiones importantes hicieron mella en el plantel de Peirano.

Primero fue el desgarro de Juan Cruz de los Santos, una pieza que parecía retornaba para ser importante en el equipo, pero volvió a resentirse.

Luego fue Christian Oliva,de los mejores exponentes de la temporada y fundamental en la recuperación y equilibrio desde zona de volantes, que también se desgarró y quedó fuera de la convocatoria. A eso se suma la ausencia una vez más de Nicolás Rodríguez, en la fase final de su rehabilitación.

De esta forma, Lucas Rodríguez que se había manejado al principio de la semana podría salir del once, se sostendrá, ahora como cinco, con la compañía de Luciano Boggio. De no haber sorpresas, Lucas Villalba sería el extremo por derecha.

El probable equipo titular de los albos sería con: Luis Mejía, Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Diego Romero, Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Lucas Villalba, Nicolás López, Nicolas Lodeiro y Maximiliano Gómez.

Cerro Largo buscará llevarse algo

Cerro Largo llega a este partido tras caer por 3-1 con Peñarol en una temporada irregular que está transitando el equipo que comanda Danielo Núñez.

Los arachanes están sextos con 16 unidades en el último torneo corto del año, mientras que está octavo con 40 puntos en la Anual, por ahora fuera de zona de copas internacionales.

El partido será arbitrado por Andrés Matonte, acompañado desde las bandas por Andrés Nievas y Franco Mieres, mientras que el cuarto árbitro será Andrés Martínez. El VAR estará a cargo de Antonio García y Santiago Fernández.