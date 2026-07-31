Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política diálogo | acuerdos | participación

Debate democrático

El diálogo no termina en la mesa: comienza con el cumplimiento de los acuerdos

El valor del diálogo social depende de que los acuerdos alcanzados se traduzcan efectivamente en decisiones y políticas públicas.

El diálogo para alcanzar los acuerdos&nbsp;

El diálogo para alcanzar los acuerdos 

 Presidencia
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por María Noel Sanguinetti

Las redes sociales se han convertido en uno de los principales escenarios de la disputa política. En ellas conviven el debate democrático, la confrontación de ideas y, muchas veces, campañas de desinformación, simplificaciones y descalificaciones. En ese contexto, resulta especialmente relevante cuando dirigentes políticos eligen detenerse a reflexionar sobre los procesos históricos, reconocer aprendizajes y reivindicar la construcción colectiva por encima de la lógica de la confrontación permanente.

Eso es, precisamente, lo que propone el reciente posteo en redes publicado por el exsenador Charles Carrera, dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP). Su reflexión es relevante porque se produce en un momento particularmente sensible del proceso posterior al Diálogo Social. Los anuncios realizados el pasado lunes por las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas generaron discrepancias dentro del propio Frente Amplio, del Gobierno y entre organizaciones sindicales y sociales, al ver que existían diferencias entre lo anunciado y los acuerdos alcanzados en el ámbito del diálogo. Ese escenario se desarrolló en un contexto de intensa actividad pública de sectores vinculados al sistema previsional, entre ellos las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), así como de fuertes cuestionamientos por parte de la oposición.

Reacciones varias

Mientras desde la derecha las reacciones a los anuncios del MEF fueron inmediatas y con relativo agrado, porque la derecha del Partido Nacional nunca dice que algo del gobierno de izquierda anda bien, en distintos sectores de la izquierda predominó la sorpresa y la preocupación por la necesidad de preservar la coherencia del proceso de construcción colectiva. Es en ese contexto que la intervención de Carrera adquiere una dimensión política particular: lejos de profundizar la confrontación, opta por defender el valor del Diálogo Social como herramienta histórica de la izquierda para construir reformas duraderas mediante la participación, el debate y la búsqueda de acuerdos.

Carrera parte de una mirada autocrítica sobre uno de los debates más importantes de las últimas décadas: la reforma previsional que dio origen a las AFAP. Lejos de presentar una lectura simplificada entre vencedores y vencidos, reconoce que aquella experiencia dejó aprendizajes para toda la izquierda. Defender convicciones no significa negarse a revisar estrategias ni desconocer que los cambios sociales suelen construirse por etapas. Esa capacidad de aprender incluso de las derrotas constituye uno de los rasgos más valiosos de una cultura política que entiende la transformación social como un proceso y no como un acto aislado.

Su reflexión adquiere mayor significado en el contexto actual. El Diálogo Social impulsado por el Gobierno representa una forma diferente de elaborar políticas públicas. A diferencia de la reforma previsional aprobada durante el período anterior, que fue cuestionada por amplios sectores sociales por la escasa incorporación de las observaciones planteadas durante su discusión, el proceso actual procura construir propuestas mediante la participación de trabajadores, jubilados, organizaciones sociales, academia, actores políticos y diversos sectores de la sociedad. Esa diferencia metodológica no es un aspecto secundario: expresa una concepción distinta sobre cómo deben construirse las grandes reformas nacionales.

El diálogo y la participación como elementos centrales

En un momento donde las discusiones suelen reducirse a consignas y eslóganes, reivindicar el diálogo puede parecer una actitud moderada. Sin embargo, en la tradición histórica de la izquierda uruguaya constituye una definición profundamente política. Significa reconocer que los derechos sociales no se consolidan únicamente mediante mayorías parlamentarias, sino también a partir de procesos de legitimación social, escucha y participación.

Esa actitud cobra aún más importancia en un escenario donde los cuestionamientos al Diálogo Social han sido permanentes y, en muchos casos, previos incluso a que culminaran los trabajos de las distintas mesas de discusión. Es legítimo que existan diferencias sobre las propuestas, pero resulta difícil desconocer el valor democrático de abrir espacios donde convivan visiones distintas para construir políticas públicas de largo plazo.

La discusión sobre la seguridad social tampoco puede aislarse del contexto económico en el que se desarrolla. Se trata de un sector donde confluyen intereses de enorme magnitud. La administración del ahorro previsional moviliza miles de millones de dólares y constituye uno de los principales mercados financieros del país. En ese escenario participan administradoras privadas, instituciones financieras, grandes grupos económicos e inversores que naturalmente defienden sus posiciones e intereses. Reconocer esa realidad no implica descalificar a los actores privados, sino comprender que detrás de cada modelo previsional existen visiones diferentes sobre el papel del Estado, el mercado y la protección social.

Precisamente por eso resulta especialmente importante que las grandes definiciones se construyan mediante mecanismos abiertos de deliberación. Cuando existen intereses económicos tan relevantes en juego, el Diálogo Social permite ampliar la discusión más allá de los actores financieros e incorporar la perspectiva de quienes viven cotidianamente el sistema: trabajadores, jubilados, organizaciones sociales, la academia y las nuevas generaciones.

En este escenario también corresponde reconocer el papel que desempeña la oposición. Es natural que existan diferencias sobre el rumbo de las políticas públicas y forma parte de la democracia que los partidos expresen modelos alternativos de sociedad. Sin embargo, cuando el debate se concentra exclusivamente en desacreditar el proceso antes que en discutir sus contenidos, existe el riesgo de que la confrontación termine favoreciendo, de manera directa o indirecta, la preservación de intereses ya consolidados. En temas donde participan importantes actores económicos y financieros, la calidad del debate democrático adquiere una relevancia aún mayor.

El exsenador también deja una enseñanza hacia el interior del propio Frente Amplio. Lejos de presentar una organización uniforme, reivindica la pluralidad de miradas y la discusión interna como una fortaleza. Esa diversidad ha sido históricamente una de las características distintivas de la izquierda uruguaya. Las diferencias no son vistas como una amenaza, sino como parte del proceso de construcción colectiva de soluciones más sólidas y legítimas.

No todo es dividir

En tiempos donde la polarización parece convertirse en una estrategia política permanente, resulta saludable recuperar una idea que atraviesa toda la tradición democrática uruguaya: las reformas más duraderas son aquellas que logran construir consensos sociales amplios. El diálogo no elimina las diferencias ni sustituye la confrontación de ideas, pero permite que esa confrontación se procese institucionalmente y con la participación de quienes serán finalmente los destinatarios de las políticas públicas.

Más allá de las posiciones que cada uno adopte respecto a la seguridad social, el mensaje que transmite esta reflexión tiene un alcance mayor. Recuerda que la democracia no se fortalece únicamente cuando se votan leyes, sino también cuando la sociedad encuentra espacios para discutirlas, cuestionarlas y mejorarlas. En un contexto marcado por la aceleración de los tiempos políticos y la creciente influencia de intereses económicos sobre las decisiones públicas, reivindicar el diálogo, la evidencia y la construcción colectiva constituye, probablemente, una de las contribuciones más valiosas que puede hacer la política para fortalecer la democracia y preservar el horizonte histórico de ampliación de derechos que ha caracterizado a la izquierda uruguaya.

Existe, además, una dimensión del planteo de Charles Carrera que merece especial atención. El diálogo social no es un camino sencillo ni de bajo costo político. Por el contrario, implica tiempo, escucha, negociación, renuncias parciales y la construcción de acuerdos entre actores con intereses muchas veces contrapuestos. Esa ha sido históricamente una de las señas de identidad de la izquierda uruguaya: entender que las transformaciones profundas requieren legitimidad social además de mayorías políticas. Precisamente por ese esfuerzo, el verdadero compromiso no puede agotarse en la realización del diálogo como instancia participativa. Su valor depende de que los acuerdos alcanzados, especialmente aquellos que resultan razonables y han sido asumidos como compromisos políticos, se traduzcan efectivamente en las decisiones y políticas públicas posteriores. De lo contrario, no solo se debilita la confianza entre los participantes, sino también la credibilidad de un instrumento que constituye una de las principales fortalezas de la construcción democrática y de la tradición política de la izquierda.

Temas

Te puede interesar