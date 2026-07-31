Peñarol: Nahuel Herrera titular y Jonathan Rodríguez al banco

Así las cosas, el once de Peñarol para enfrentar a Cerro Largo sería Washington Aguerre, Brian Barboza, Lucas Ferreira, Nahuel Herrera y Lucas Hernández; Eduardo Darias y Roberto Fernández, Javier Cabrera, Leandro Umpierrez, Leonel Jaime y Matías Arezo.

Jonathan Rodríguez al banco

Casi 12 años después, Jonathan Rodríguez tendrá la posibilidad de volver a vestir la camiseta aurinegra ya que estará a disposición de Diego Aguirre para este sábado.

Una lesión de rodilla que incluyó una operación de cartílago lo marginó durante mucho tiempo de las canchas y de hecho no juega un partido oficial desde el 20 de mayo de 2025 cuando defendió al Seattle Sounderers enfrentando a San José por la US Open Cup.

Una recuperación larga, pero precisa, es lo que lo llevó a que finalmente las partes se pusieran de acuerdo y Peñarol pudiera contratarlo a sus 33 años y así sumar a un futbolista experiente y que ilusiona al hincha por lo que hizo en su primer pasaje siendo un juvenil.

Lo concreto es que el Cabecita estará en el banco de suplantes con gran chance de tener minutos ante Cerro Largo.