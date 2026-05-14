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Beijing

Xi Jinping y Trump se reunieron en China

El presidente chino Xi Jinping señaló que el mundo enfrenta cambios sin precedentes en un siglo, y que el panorama internacional se caracteriza cada vez más por la turbulencia.

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Este jueves, el presidente chino, Xi Jinping, recibió a su homólogo estadounidense, Donald Trump, con una ceremonia de bienvenida en el exterior del Gran Palacio del Pueblo, en Beijing.

Durante su reunión con Donald Trump en Beijing, el presidente chino Xi Jinping señaló que el mundo enfrenta cambios sin precedentes en un siglo, y que el panorama internacional se caracteriza cada vez más por la turbulencia. Al abordar la cuestión de si EE. UU. y China conseguirán cooperar para abordar los desafíos globales e inyectar mayor estabilidad al mundo en beneficio de los pueblos y por el futuro de la humanidad, Xi destacó su disposición a colaborar con Washington para llevar los lazos entre ambos países a buen puerto y hacer de 2026 un año histórico y emblemático para las relaciones bilaterales.

El líder chino hizo hincapié en el compromiso de su país con un desarrollo estable, saludable y sostenible, y afirmó que ha acordado con Trump un nuevo posicionamiento bilateral mediante el establecimiento de una "relación constructiva, estratégica y estable" que proporciona una nueva orientación para el futuro, marcando una estabilidad positiva y sólida con base en la cooperación, con una competencia enmarcada en límites, una estabilidad normalizada con las diferencias bajo control y base en la perspectiva de la paz.

El presidente Xi destacó la reunión del miércoles en la República de Corea, donde los equipos económicos y comerciales de ambos países obtuvieron resultados equilibrados y positivos, instando a ambas partes a mantener el impulso positivo que tanto ha costado conseguir.

Al mismo tiempoXi instó a China y a Estados Unidos a poner en práctica el importante consenso al que ha llegado con el presidente Trump y a hacer un mejor uso de los canales de comunicación políticos, diplomáticos y militares. La cuestión de Taiwan es el tema más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos. Si se gestiona adecuadamente, los lazos bilaterales pueden mantenerse estables en general. Afirmó que la llamada "independencia de Taiwan" es fundamentalmente incompatible con la paz en el estrecho de Taiwan.

El presidente Trump afirmó que su visita de Estado a China supone un honor, y añadió que las relaciones actuales son muy buenas, afirmando que su relación con el presidente Xi es la mejor que nunca han mantenido los líderes de ambos países entre ellos. Destacó su comunicación amistosa y la resolución de muchos asuntos importantes. Trump calificó a Xi de gran líder y a China de gran país, y manifestó su profundo respeto por Xi y por el pueblo chino. Afirmó estar dispuesto a trabajar para fortalecer la comunicación y la cooperación, gestionar adecuadamente las diferencias, impulsar los lazos con China y dar forma a un futuro aún más brillante para ambos países.

GUEST

Zhang Kaihong

CGTN Español

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