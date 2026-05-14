Xi Jinping y Trump se reunieron en China

El presidente Xi destacó la reunión del miércoles en la República de Corea, donde los equipos económicos y comerciales de ambos países obtuvieron resultados equilibrados y positivos, instando a ambas partes a mantener el impulso positivo que tanto ha costado conseguir.

Al mismo tiempoXi instó a China y a Estados Unidos a poner en práctica el importante consenso al que ha llegado con el presidente Trump y a hacer un mejor uso de los canales de comunicación políticos, diplomáticos y militares. La cuestión de Taiwan es el tema más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos. Si se gestiona adecuadamente, los lazos bilaterales pueden mantenerse estables en general. Afirmó que la llamada "independencia de Taiwan" es fundamentalmente incompatible con la paz en el estrecho de Taiwan.

El presidente Trump afirmó que su visita de Estado a China supone un honor, y añadió que las relaciones actuales son muy buenas, afirmando que su relación con el presidente Xi es la mejor que nunca han mantenido los líderes de ambos países entre ellos. Destacó su comunicación amistosa y la resolución de muchos asuntos importantes. Trump calificó a Xi de gran líder y a China de gran país, y manifestó su profundo respeto por Xi y por el pueblo chino. Afirmó estar dispuesto a trabajar para fortalecer la comunicación y la cooperación, gestionar adecuadamente las diferencias, impulsar los lazos con China y dar forma a un futuro aún más brillante para ambos países.

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Zhang Kaihong

CGTN Español