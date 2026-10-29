China exige a EEUU el fin del bloqueo a Cuba tras un nuevo respaldo histórico en la Asamblea General de la ONU

Por su parte, el representante permanente de China ante la ONU, Fu Cong, cuestionó la persistencia de un entramado de sanciones que se prolonga durante décadas, afectando de manera crítica los sectores esenciales de la economía insular. Desde Pekín reiteraron que mantendrán un firme respaldo a la soberanía y la dignidad de Cuba frente a la injerencia extranjera.

Impacto humanitario y tensiones en el Caribe

Las críticas internacionales se intensifican en un escenario marcado por el recrudecimiento de las tensiones energéticas y logísticas en la isla. Informes recientes señalan que la escasez de combustible —agravada por restricciones a la importación y medidas de emergencia— continúa impactando de forma directa en la generación de electricidad, el transporte público, la producción alimentaria y los servicios de salud en territorio cubano.

Mientras el Gobierno de Cuba denuncia que el cerco estadounidense busca asfixiar sistemáticamente las condiciones de vida de su población, la diplomacia internacional busca lograr la flexibilización y el levantamiento definitivo de las sanciones.