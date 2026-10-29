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Política bloqueo |

Rechazo a la coerción

China exige a EEUU el fin del bloqueo a Cuba tras un nuevo respaldo histórico en la Asamblea General de la ONU

Con 130 votos a favor, el plenario de la ONU volvió a condenar de manera contundente las sanciones económicas, comerciales y financieras contra la isla.

China pide a EEUU levantamiento de bloqueo contra Cuba

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Caras y Caretas Diario

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Por Redacción de Caras y Caretas

Tras una nueva votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas que ratificó el repudio internacional al embargo, el Gobierno de la República Popular China instó formalmente a EEUU a levantar de forma inmediata el bloqueo contra Cuba.

La resolución presentada por La Habana obtuvo un contundente respaldo de 130 Estados miembros —incluyendo a potencias como China y Rusia—, frente a 17 votos en contra (entre ellos EE. UU., Argentina e Israel) y 25 abstenciones. Con este resultado, la comunidad internacional refrenda por 34 años consecutivos la demanda de poner fin a las restricciones unilaterales que Pekín calificó de incompatibles con la Carta de la ONU y el derecho internacional.

Rechazo a la coerción y defensa de la soberanía cubana

En rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Guo Jiakun, subrayó que Washington debe atender de una vez por todas el clamor global y cesar las medidas de presión y coacción contra la nación caribeña.

Por su parte, el representante permanente de China ante la ONU, Fu Cong, cuestionó la persistencia de un entramado de sanciones que se prolonga durante décadas, afectando de manera crítica los sectores esenciales de la economía insular. Desde Pekín reiteraron que mantendrán un firme respaldo a la soberanía y la dignidad de Cuba frente a la injerencia extranjera.

Impacto humanitario y tensiones en el Caribe

Las críticas internacionales se intensifican en un escenario marcado por el recrudecimiento de las tensiones energéticas y logísticas en la isla. Informes recientes señalan que la escasez de combustible —agravada por restricciones a la importación y medidas de emergencia— continúa impactando de forma directa en la generación de electricidad, el transporte público, la producción alimentaria y los servicios de salud en territorio cubano.

Mientras el Gobierno de Cuba denuncia que el cerco estadounidense busca asfixiar sistemáticamente las condiciones de vida de su población, la diplomacia internacional busca lograr la flexibilización y el levantamiento definitivo de las sanciones.

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