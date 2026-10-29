Mides lanza plan para darle trabajo y vivienda en el campo a personas en situación de calle

El anuncio formal ante las autoridades locales se realizó durante una reunión del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales de Maldonado, encabezada por el intendente Miguel Abella, y contó con la participación del director nacional de Protección Social, Daniel Gerhard, y la directora nacional de Gestión Territorial, Mercedes Clara. En dicha instancia, la Intendencia de Maldonado y el Cecoed expresaron su respaldo a la búsqueda de soluciones coordinadas para abordar la creciente demanda de atención en el departamento.

La instalación del centro en San Carlos está proyectada para concretarse antes de finalizar 2026. De forma paralela, el Mides alista experiencias de similares características en Carmelo y Fray Bentos, mientras continúa gestionando junto al gobierno departamental soluciones habitacionales de transición y la continuidad de los refugios actuales en Maldonado.

Estrategia nacional de calle

El piloto rural integra la Primera Estrategia Nacional Integral para el Abordaje de la Situación de Calle, presentada el 7 de abril de 2026 por Civila y el presidente Yamandú Orsi. El plan reúne 42 medidas y surgió de un proceso participativo con más de 2.000 personas, que incluyó a quienes atraviesan esa situación y a organizaciones sociales.

La estrategia propone actuar sobre el vínculo, la vivienda y la vida, con atención al trabajo, la salud y la educación. Entre sus metas anunció reconvertir plazas de contingencia en viviendas con acompañamiento para 3.000 personas antes de 2028 y superar los 2.000 puestos de trabajo protegido en 2028, mediante acuerdos con otras instituciones.

Del alojamiento transitorio a nuevas opciones

En su balance del 19 de agosto, el Mides mantenía el piloto rural entre las medidas en desarrollo, junto con viviendas colectivas y soluciones habitacionales con acompañamiento. La cartera también informó avances en la atención durante todo el año, el funcionamiento de centros las 24 horas y el despliegue de equipos de contacto en territorio.

En ese informe, el ministerio comunicó que 18 de los 19 departamentos contaban con centros para personas en situación de calle y que se habían generado más de 1.100 puestos en Uruguay Impulsa y Accesos. La experiencia de San Carlos sumará una modalidad rural a esa red, con convivencia, formación y producción como vías de salida.