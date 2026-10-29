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Política Mides | Maldonado | Nacional

"Habitar, convivir y producir"

Mides lanza plan para darle trabajo y vivienda en el campo a personas en situación de calle

El Ministerio de Desarrollo Social comenzará en San Carlos, Maldonado, con 30 participantes en un proyecto voluntario que combina convivencia y trabajo rural.

El ministro de Desarrollo Social (Mides), Gonzalo Civila.

El ministro de Desarrollo Social (Mides), Gonzalo Civila.

 Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) pondrá en marcha en San Carlos, Maldonado, la iniciativa denominada "Habitar, convivir y producir", un proyecto de carácter voluntario diseñado para que personas en situación de calle residan y trabajen en el medio rural. La propuesta, que prevé una primera etapa para 30 participantes con posibilidades de ampliar su capacidad, combinará vida en común, actividades productivas y adquisición de habilidades.

El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, detalló que la experiencia se desarrollará en un predio de 11 hectáreas. La selección de los participantes estará a cargo del ministerio, con el objetivo central de brindar herramientas que permitan a quienes atraviesan la situación de calle egresar progresivamente del sistema de protección social. El jerarca remarcó que el ingreso dependerá de la voluntad de los propios usuarios y aclaró de forma enfática que no se trata de un movimiento compulsivo.

El plan piloto

El modelo busca articular el alojamiento, el aprendizaje y la vida cotidiana compartida dentro de un mismo espacio. Además del desarrollo de habilidades psicosociales y la formación en oficios orientada a la autonomía y la cooperación, las actividades agrícolas y de trabajo permitirán contribuir al autosustento parcial de la experiencia. Para acceder a las tierras, la cartera trabaja en diversas alternativas como alquileres y comodatos con otras instituciones estatales.

El anuncio formal ante las autoridades locales se realizó durante una reunión del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales de Maldonado, encabezada por el intendente Miguel Abella, y contó con la participación del director nacional de Protección Social, Daniel Gerhard, y la directora nacional de Gestión Territorial, Mercedes Clara. En dicha instancia, la Intendencia de Maldonado y el Cecoed expresaron su respaldo a la búsqueda de soluciones coordinadas para abordar la creciente demanda de atención en el departamento.

La instalación del centro en San Carlos está proyectada para concretarse antes de finalizar 2026. De forma paralela, el Mides alista experiencias de similares características en Carmelo y Fray Bentos, mientras continúa gestionando junto al gobierno departamental soluciones habitacionales de transición y la continuidad de los refugios actuales en Maldonado.

Estrategia nacional de calle

El piloto rural integra la Primera Estrategia Nacional Integral para el Abordaje de la Situación de Calle, presentada el 7 de abril de 2026 por Civila y el presidente Yamandú Orsi. El plan reúne 42 medidas y surgió de un proceso participativo con más de 2.000 personas, que incluyó a quienes atraviesan esa situación y a organizaciones sociales.

La estrategia propone actuar sobre el vínculo, la vivienda y la vida, con atención al trabajo, la salud y la educación. Entre sus metas anunció reconvertir plazas de contingencia en viviendas con acompañamiento para 3.000 personas antes de 2028 y superar los 2.000 puestos de trabajo protegido en 2028, mediante acuerdos con otras instituciones.

Del alojamiento transitorio a nuevas opciones

En su balance del 19 de agosto, el Mides mantenía el piloto rural entre las medidas en desarrollo, junto con viviendas colectivas y soluciones habitacionales con acompañamiento. La cartera también informó avances en la atención durante todo el año, el funcionamiento de centros las 24 horas y el despliegue de equipos de contacto en territorio.

En ese informe, el ministerio comunicó que 18 de los 19 departamentos contaban con centros para personas en situación de calle y que se habían generado más de 1.100 puestos en Uruguay Impulsa y Accesos. La experiencia de San Carlos sumará una modalidad rural a esa red, con convivencia, formación y producción como vías de salida.

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