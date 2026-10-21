China condena la orden de arresto de EEUU contra Raúl Castro y exige el fin del bloqueo

Esta acción judicial a nivel estatal —sumada a las imputaciones previas de la justicia federal— ha sido interpretada por diversos analistas y gobiernos como parte de una estrategia coordinada de endurecimiento político y cercenamiento legal, ejecutada en paralelo a las sanciones económicas que golpean a La Habana.

Rechazo rotundo de Cuba y aliados regionales

Desde La Habana, la respuesta gubernamental no tardó en manifestarse. El presidente Miguel Díaz-Canel desestimó la medida calificándola de un «patético circo miamense» diseñado para satisfacer a los sectores más radicales de la política exterior estadounidense. En la misma línea, el canciller Bruno Rodríguez tildó el procedimiento de «maniobra estéril».

El rechazo también encontró eco en la región. La mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, se sumó a las críticas al evaluar que la orden de captura responde a especulaciones e intereses político-electorales, consolidando un frente de condena internacional que exige el respeto a la soberanía de la isla frente a la ofensiva judicial desde el sur de Estados Unidos.