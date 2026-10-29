A medida que avanzan las labores de remoción de escombros y asistencia a las familias tras el devastador accidente ferroviario ocurrido en las inmediaciones de Urda y Los Yébenes (Toledo), la cifra oficial de fallecidos se ha elevado trágicamente a 68 personas, además más de 60 pasajeros se encuentran desaparecidos. En paralelo al duelo nacional, la atención de la opinión pública y de los peritos judiciales se concentra en esclarecer el origen de una de las mayores tragedias en la historia de la alta velocidad española.
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Tragedia con trenes en España: la investigación apunta a tres fallos críticos y catastróficos
La cifra de muertos a raíz de la tragedia registrada al sur de España se elevó a 68 víctimas y decenas de desaparecidos.