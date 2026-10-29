Tragedia con trenes en España: la investigación apunta a tres fallos críticos y catastróficos

Fallo en la cadena de mando y supervisión (Error Humano): Las primeras hipótesis sitúan el foco en la gestión del tráfico realizada desde el puesto de mando central de Atocha. Los investigadores analizan por qué se autorizó o no se advirtió la presencia del tren de Iryo que se encontraba detenido sobre la vía férrea, permitiendo el avance a plena velocidad del convoy AVE que lo embistió frontal o lateralmente.

Incompatibilidad o desconexión de los sistemas automáticos de seguridad (ERTMS / Asfa): La alta velocidad cuenta con redundancias tecnológicas diseñadas para frenar los trenes de manera automática ante la invasión de cantos de vía o la presencia de obstáculos. El análisis pericial busca determinar si los sistemas de control de velocidad y frenado automático fallaron, fueron desatendidos o sufrieron una desconexión en el tramo del siniestro.