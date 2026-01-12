Hacete socio para acceder a este contenido

Política China | Donald Trump | Cuba

Tensiones con EEUU

China ratifica apoyo a Cuba y exige a EEUU el cese del bloqueo ante nuevas amenazas de Trump

Las declaraciones amenazantes de Trump generaron repercusiones mundiales. China respaldó a Cuba y rechaza injerencia.

China y Cuba

En una jornada marcada por el aumento de la tensión diplomática, el Gobierno de la República Popular China salió en defensa de la soberanía de Cuba y Venezuela, rechazando de forma categórica las recientes advertencias lanzadas por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Rechazo a la coerción de Washington

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, instó este lunes a la administración estadounidense a cesar de inmediato el bloqueo económico y toda medida de coerción unilateral contra la mayor de las Antillas. Estas declaraciones surgen como respuesta directa a los mensajes del mandatario estadounidense, quien recientemente advirtió en sus redes sociales: «No habrá más petróleo ni dinero para Cuba. ¡Cero! Les recomiendo encarecidamente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde».

Al respecto, Mao Ning subrayó que China apoya firmemente a la nación caribeña en la salvaguardia de su seguridad nacional y se opone tajantemente a cualquier tipo de interferencia externa en sus asuntos internos.

Autonomía en América Latina

El cruce diplomático también alcanzó a Venezuela. Ante las afirmaciones de Trump que sugerían un control estadounidense sobre las compras de crudo venezolano por parte de potencias como China y Rusia, Beijing fue contundente:

"Los países latinoamericanos son naciones soberanas e independientes con derecho a elegir libremente a sus socios comerciales", afirmó la vocera.

Independientemente de las presiones de la Casa Blanca, el gobierno chino aseguró que continuará profundizando la "cooperación práctica" con Venezuela y otros países de la región, promoviendo el desarrollo común y la estabilidad regional fuera del esquema de sanciones.

Respuesta desde La Habana

Por su parte, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel desestimó las amenazas de Trump, señalando que quienes mercantilizan las vidas humanas y los recursos estratégicos "no tienen moral" para cuestionar el sistema de soberanía de Cuba.

La postura de China refuerza un eje de resistencia diplomática en un momento de alta volatilidad en las relaciones entre las grandes potencias y el Caribe, exigiendo acciones que conduzcan a una paz genuina en lugar de la escalada de sanciones.

