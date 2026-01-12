China ratifica apoyo a Cuba y exige a EEUU el cese del bloqueo ante nuevas amenazas de Trump

Autonomía en América Latina

El cruce diplomático también alcanzó a Venezuela. Ante las afirmaciones de Trump que sugerían un control estadounidense sobre las compras de crudo venezolano por parte de potencias como China y Rusia, Beijing fue contundente:

"Los países latinoamericanos son naciones soberanas e independientes con derecho a elegir libremente a sus socios comerciales", afirmó la vocera.

Independientemente de las presiones de la Casa Blanca, el gobierno chino aseguró que continuará profundizando la "cooperación práctica" con Venezuela y otros países de la región, promoviendo el desarrollo común y la estabilidad regional fuera del esquema de sanciones.

Respuesta desde La Habana

Por su parte, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel desestimó las amenazas de Trump, señalando que quienes mercantilizan las vidas humanas y los recursos estratégicos "no tienen moral" para cuestionar el sistema de soberanía de Cuba.

La postura de China refuerza un eje de resistencia diplomática en un momento de alta volatilidad en las relaciones entre las grandes potencias y el Caribe, exigiendo acciones que conduzcan a una paz genuina en lugar de la escalada de sanciones.