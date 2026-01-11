Hacete socio para acceder a este contenido

Política

No nos quieren

Marchas y cortes de ruta en Europa en contra del acuerdo con el Mercosur

Agricultores de diferentes países de Europa marcharon en contra del acuerdo Unión Europea-Mercosur.

Por Redacción Caras y Caretas

A seis días de la firma del acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea en Paraguay, los agricultores españoles y franceses rechazan la medida convencidos de que empeorará su actividad.

Las protestas se han sucedido en los últimos días a lo largo y ancho del continente europeo, y persisten este domingo en varios puntos.

No quieren productos del Mercosur

Una de las movilizaciones más destacadas fue en España, más concretamente en Tarragona, donde agricultores en tractores y vehículos han marchado por el centro de la ciudad para protestar contra el acuerdo la medida es perjudicial porque, en su opinión, los productos que llegarán de Sudamérica no pasarán los controles pertinentes y, en algunos casos, usan pesticidas prohibidos en Europa.

Los líderes de la marcha señalaron que “el acuerdo es injusto, ellos usan productos que a nosotros no nos dejan usar y hacemos las cosas muy bien, con productos de gran calidad”.

Otro punto caliente es Xinzo de Limia, en Ourense, donde un grupo de tractoristas cortaron la ruta a modo de protesta.

Protestas en la Unión Europea

También hay cortes de carreteras este domingo en Bélgica, por el mismo motivo. Según medios belgas, los cortes en carreteras del país continúan en las provincias valonas de Henao y Namur, ambas fronterizas con Francia. Asimismo, la policía de Bruselas informó el sábado de que un conductor de tractor arrojó un cargamento de patatas en la Grand-Place de Bruselas, también en un acto de protesta contra el acuerdo comercial. Organizaciones de agricultores europeas lamentaron la luz verde dada por los Estados miembros este viernes a la firma del acuerdo de asociación con los países del Mercosur y aseguraron que llevarán a cabo nuevas movilizaciones.

