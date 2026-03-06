Hacete socio para acceder a este contenido

Política Dead Presidents |

ciberataque

Ciberdelincuentes al ataque: hackearon web de la Junta de Florida y piden un rescate

Afirman los atacantes el grupo Dead Presidents que poseen información de todo tipo, desde situación de contribuyentes a los sueldos de los funcionarios.

Junta de Florida fue hackeada.
Por Redacción Caras y Caretas

Hoy podemos reclamar a nuestra primera victima: la Junta Departamental de Florida”, publica en la web el grupo Dead Presidents, anteriormente llamado ExPresidents, tras hackear la página web de la Junta Departamental de Florida. Allí podía verse el mensaje atribuyéndose el ataque.

“Este servidor y todos sus archivos han sido encriptados por Dead Presidents Ransomware”, podía leerse en el mensaje.

Y continuaba: “Hace ya algún tiempo no tienen noticias nuestras. Estuvimos trabajando mucho en construir nuestro propio grupo de ransomware (un tipo de ciberataque por el que se secuestra la información y se exige dinero a cambio para liberarla)". Y agregaron: “Y hoy podemos reclamar a nuestra primera victima: la Junta Departamental de Florida”.

Reclaman rescate

Los atacantes aseguran poseer distintos tipos de información del sistema. Entre estos información de contribuyentes, recibos de sueldo de empleados y funcionarios y el código que hace funcionar los sitios y sistemas web del organismo, además de “miles de otros archivos”.

“Estamos dispuestos a negociar un rescate acorde” señala y dan una fecha límite para hacerlo. "La información será liberada o vendida el 20 de marzo si nuestras demandas no son cumplidas debidamente", dijeron.

“Busquen el archivo de texto con nuestro contacto y nuestro sitio onion en el servidor”, agregan. La referencia a un “sitio onion” alude a una página accesible únicamente a través de la red Tor. Se trata de un sistema que permite navegar de forma anónima.

Si no tenemos novedades pronto, vamos a rematar la información”, finaliza el mensaje.

