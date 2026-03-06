Ciberdelincuentes al ataque: hackearon web de la Junta de Florida y piden un rescate

WhatsApp Image 2026-03-06 at 21.25.19

Reclaman rescate

Los atacantes aseguran poseer distintos tipos de información del sistema. Entre estos información de contribuyentes, recibos de sueldo de empleados y funcionarios y el código que hace funcionar los sitios y sistemas web del organismo, además de “miles de otros archivos”.

“Estamos dispuestos a negociar un rescate acorde” señala y dan una fecha límite para hacerlo. "La información será liberada o vendida el 20 de marzo si nuestras demandas no son cumplidas debidamente", dijeron.

“Busquen el archivo de texto con nuestro contacto y nuestro sitio onion en el servidor”, agregan. La referencia a un “sitio onion” alude a una página accesible únicamente a través de la red Tor. Se trata de un sistema que permite navegar de forma anónima.

“Si no tenemos novedades pronto, vamos a rematar la información”, finaliza el mensaje.