“Hoy podemos reclamar a nuestra primera victima: la Junta Departamental de Florida”, publica en la web el grupo Dead Presidents, anteriormente llamado ExPresidents, tras hackear la página web de la Junta Departamental de Florida. Allí podía verse el mensaje atribuyéndose el ataque.
ciberataque
Ciberdelincuentes al ataque: hackearon web de la Junta de Florida y piden un rescate
Afirman los atacantes el grupo Dead Presidents que poseen información de todo tipo, desde situación de contribuyentes a los sueldos de los funcionarios.