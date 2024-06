Claudio Duarte: un alcalde solidario e incluyente en Progreso

Proyectos y logros en Progreso

Durante la entrevista, Duarte destacó varios proyectos significativos que se implementaron bajo su liderazgo. Uno de los más importantes fue la gestión de la pandemia de COVID-19. Duarte y su equipo tomaron medidas proactivas para ayudar a los ciudadanos, como llevar alimentos directamente a las casas para evitar que las personas tuvieran que salir y exponerse al virus. Además, organizaron un servicio de transporte gratuito para que los residentes pudieran vacunarse en localidades vecinas, facilitando el acceso a la salud en momentos críticos.

"El manejo de la pandemia fue algo muy particular, ya que todos estábamos aprendiendo día a día. Nosotros tuvimos en muchas oportunidades que llevar la comida a la gente a sus casas para que no salieran. Aunque ya habíamos empezado con la consigna de quedarse en casa, era difícil hacerlo sin los comestibles necesarios para la familia. Era un riesgo porque todos teníamos miedo y no se sabía hasta dónde llegaba el contagio ni la enfermedad. Fue muy preocupante. Cuando conseguimos el vacunatorio, nos generó una gran alegría y tranquilidad. Sin embargo, después nos enteramos de que en la agenda de ASSE, cuando empezaron a vacunar, había que hacerlo en Sauce y en Toledo, que quedan bastante lejos de Progreso. En algunos casos, había que tomar hasta tres ómnibus. Entonces, coordinamos con Compañía del Este para alquilar un ómnibus y llevar a la gente a vacunar. Compañía del Este, de manera solidaria, nos donó el servicio y se involucró en este apoyo solidario que estábamos brindando. Así empezaron a salir ómnibus con 40 o 42 personas hacia esas localidades. Eso fue muy gratificante para la gente, que hasta el día de hoy lo valora", explicó Duarte.

Otro proyecto notable es el apoyo a la Red de Mujeres Emprendedoras de Progreso. Este grupo se enfoca en el empoderamiento económico y la lucha contra la violencia de género. Duarte subrayó que, aunque la iniciativa es liderada por las propias mujeres, Estas emprendedoras buscan independencia económica y crean espacios de contención y apoyo mutuo.

"Los proyectos cuentan con más de 50 emprendedoras aquí. Nosotros les brindamos soporte y recursos para asegurar su éxito, como municipio, como gobierno aquí en Canelones, pero ellas han salido adelante, siendo mujeres solas que se sustentan económicamente".

Futuro político y perspectivas

Claudio Duarte inició su carrera política en 2015, cuando fue electo concejal y suplente del alcalde. Proveniente de una formación en electromecánica industrial y con experiencia sindical, se adentró en la política con un fuerte deseo de generar un impacto positivo en su comunidad. En 2020, fue electo alcalde de Progreso, una posición desde la cual continúa implementando proyectos de desarrollo social y comunitario.

"Fui conociendo las herramientas y las soluciones que podíamos brindarle a la gente en el territorio. Esto me sorprendió mucho, así que me empecé a involucrar. Soy electromecánico industrial de oficio y trabajé durante 12 años en una metalúrgica, siempre en fábricas. Participé en el sindicato como delegado durante siete años, luego me di cuenta de que me gustaba más la política que la actividad sindical. Así, empecé a recorrer ese camino, más allá de que mi familia siempre estuvo vinculada a la política. Me postulé como alcalde y hoy estoy en este lugar".

Sobre el futuro, Duarte mencionó que, tradicionalmente, los alcaldes que gestionan por primera vez son considerados candidatos naturales para la reelección. Sin embargo, indicó que esta decisión será tomada por su sector político y el Frente Amplio. A pesar de los desafíos y el desgaste que conlleva el cargo, Duarte expresó "satisfacción con el trabajo realizado y la creciente autonomía de los municipios en Canelones".

En cuanto a las elecciones internas próximas, enfatizó la importancia de mantener un "ambiente de respeto y democracia, donde se puedan expresar las preferencias por los candidatos sin temor". Afirmó que, "independientemente del resultado de las elecciones internas, el objetivo será unificar esfuerzos detrás de la fórmula presidencial que se elija".

Duarte actualmente pertenece a la lista 8811 que acompaña a Yamandú Orsi, un espacio de construcción dentro del espacio 609.