Coalición Republicana resolvió interpelar a la ministra Lustemberg por el caso Danza

Además, señaló que tanto el presidente Yamandú Orsi como ella siguen “muy atentos toda la situación del doctor Danza”. “Seguimos afirmando nuestro respaldo a su gestión. Estamos esperando el informe de la Jutep. Tenemos un informe jurídico hecho por el doctor Delpiazzo previo a asumir y ha sido clarísimo en que no interfiere con ninguna de las competencias constitucionales e institucionales que tiene”, afirmó.

Lustemberg también elogió la capacidad del presidente de ASSE: “Danza trabaja full time”, aseguró. “Cumple las funciones que tiene como consultante, las funciones como profesor de Medicina, y hoy ASSE tiene un presidente con altísima formación técnica y altísimo compromiso”.

Para Schipani es "insostenible"

El diputado del PC Felipe Schipani, miembro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), dijo a La Diaria que la situación de Danza es “insostenible” desde el punto de vista jurídico, funcional y ético. En cuanto al primer punto, dijo que “no hay duda de que hay una violación del artículo 200” de la Constitución, dado que “Danza está como presidente de ASSE teniendo vínculo con instituciones que están actualmente conjuntamente con ASSE en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud”.

El diputado del PC dijo que la interpelación “está planteada en la Cámara de Diputados”, si bien aún no hay una fecha definida. El día será fijado por la ministra y por el presidente de la cámara baja, el diputado frenteamplista Sebastián Valdomir.